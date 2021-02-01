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Знаменитая гимнастка Мелитина Станюта запустила бело-красно-белый челлендж

01.02.2021 13:36 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Знаменитая гимнастка Мелитина Станюта запустила бело-красно-белый челлендж

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  • 1.02.2021, 11:36
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Знаменитая гимнастка Мелитина Станюта запустила бело-красно-белый челлендж
Мелитина Станюта

Белорусы мигом подхватили.

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта эмоционально отреагировала на заявление о том, что бело-красно-белый флаг и иную символику могут признать экстремистской, и запустила в Instagram бело-красно-белый челлендж. Станюта предложила выкладывать фото себя, друзей или собак в красном посреди снега. Белорусы быстро подхватили эту идею и принялись постить снимки в такой цветовой гамме. Вот что получилось, пишет сайт tut.by.


Вот что написала Станюта

— С флагом все понятно. А вот, например, с таким выбором цвета в снежную погоду? Вчера одна подписчица прислала видео, где она в красном наряде на фоне белого снега. Сказала, что у меня подсмотрела.

А что, если правда устроить фото-флешмоб: выкладывать в сеть себя, друзей или собак в красном посреди снега? #бчбчеллендж

Может, они возьмут и запретят тогда инстаграм? Или носить красный в снежную погоду? Или прикажут не продавать красную помаду бледным девушкам? А может, будет запрещено класть помидоры в белые продуктовые корзинки??? Не, давайте просто помидоры запретим! А капрезе (блюдо, где помидоры и моцарелла) вообще убрать из меню всех ресторанов! Вот мне даже интересно… А вообще, я тут гениальных экстремистских запретов накидала. Нет, премии за это не нужно, благодарю, — написала гимнастка в инстаграме.

А вот как отреагировали белорусы

Белорусы быстро подхватили идею Станюты и начали делиться фотографиями в бело-красно-белой цветовой гамме.

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