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Слесарь завода «Полимир» присоединился к общенациональной стачке
Источник материала: Хартия'97
Слесарь завода «Полимир» присоединился к общенациональной стачке
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Еще один работник ОАО «Нафтан» завод «Полимир» присоединился к общенациональной стачке, сообщает телеграм-канал
Союнов Дмитрий, слесарь КИПиА цех 021. Общий стаж работы 6,5 лет. Женат, двое детей (20 и 13 лет).
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