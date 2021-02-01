﻿ Зеленский: Трамп не давил на меня, но неприятность одна была. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зеленский: Трамп не давил на меня, но неприятность одна была

01.02.2021 13:36 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Зеленский: Трамп не давил на меня, но неприятность одна была

4
  • 1.02.2021, 11:17
  • 2,286
Зеленский: Трамп не давил на меня, но неприятность одна была
Фото: Reuters

Президент Украины прокомментировал скандал, который мог привести к импичменту главы Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что 45-й глава США Дональд Трамп не давил на него, но все же оннедоволен публикацией их разговора американской стороной. Об этом он сказал в интервью Axios, пишет liga.net.

Зеленский сказал, что его "очень обижало", когда СМИ писали о давлении Трампа. По его словам, Украина, хоть и меньше США, но она – независимая страна, которая доказала это, в частности, защищая свои территории от России.

"Поэтому он не давил на меня, я бы никогда так не сказал. Неприятность одна была – публикация нашего разговора", – сказал президент.

Зеленский сказал, что это было очень неправильно, и подчеркнул: опубликовала разговор не Украина.

"Я бы этого никогда не допустил. Не важно, о чем мы говорили. Это первый серьезный разговор между двумя президентами, стратегическими партнерами. В любом случае никто из нас не имел права публиковать такие вещи", – сказал президент.

Затем Зеленский улыбаясь ответил, что был "немного" зол на Трампа. Но добавил, что для него главным было сохранить отношения с США и знать, что обе страны поддерживают друг друга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины прокомментировал скандал, который мог привести к импичменту главы Белого дома.
 
Новости дня
Новости разные
 
Человек хотел поучаствовать в ВНС — в исполкоме ему посоветовали читать «районку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by