Источник материала: Хартия'97

Белорусы скупают зарубежные холодильники и телевизоры 20 1.02.2021, 11:13

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У чиновников становится все больше проблем.

Власти не первый год планируют снизить долю импортных продуктов, однако с этим вопросом в 2020 году возникли проблемы. Ситуация с импортозамещением не улучшилась: доля иностранных товаров, наоборот, выросла, а отечественных — упала по сравнению с 2019 годом. К примеру, белорусы стали чаще покупать импортные овощи, макароны, холодильники, обувь, одежду, строительные материалы, пишет tut.by .

Как сложилась ситуация с импортом в 2020 году

Доля продажи товаров отечественного производства в розничной торговле в 2020 году составила 59,8%, сообщает Белстат. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 61%, а в 2018-м — 62,8%. В статистике не учитываются микроорганизации.

Если смотреть по продовольственным товарам, то на отечественные в прошлом году приходилось 77,1% (в 2019 году — 77,5%, в 2018-м — 79,6%).

При этом по замещению некоторых продуктов ситуация за прошлый год ухудшилась. К примеру, сдали позиции отечественные овощи (с 76,6% до 75%), макароны (с 64,2 до 62,6%). А вот позиции отечественного сахара на рынке укрепились (рост с 85,4% до 93,2%), как и рыбы (рост с 45,7% до 46,5%).

Доля продажи непродовольственных товаров белорусского производства организациями торговли в 2020 году составила 40,9% (в 2019 году — 43%, в 2018-м — 43,6%). При этом в прошлом году многие отечественные непродовольственные товары сдали позиции импорту. Среди них — обувь (с 43,9% до 40,7%), холодильники и морозильники (с 52,5% до 41,1%), трикотажная одежда (с 41,4% до 36,6%), строительные инструменты (с 47,2% до 44,9%), чулочно-носочные изделия (с 81,2% до 77,5%), нижнее белье (с 67,1% до 61,3%), лекарства (с 41,4% до 41%), парфюм и косметика (с 19,2% до 18,2%).

На импортные телевизоры в 2020 году приходилось 88,1%, а годом ранее — 89%.

Власти не первый год планируют снизить долю импортных продуктов. К примеру, Доктрина национальной продовольственной безопасности до 2030 года предусматривала, что к концу 2020-го количество импорта на полках продовольственных магазинов сократится до 15%, а до конца 2030-го — до 14%. При этом чиновники планировали, что до конца 2020 года количество отечественных продуктов вырастет до 85% от всего ассортимента.

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