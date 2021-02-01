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Светлогорск вышел на акцию за свободу политзаключенных
Источник материала: Хартия'97
Светлогорск вышел на акцию за свободу политзаключенных
Сегодня - 177-ой день непрерывных протестов в Беларуси.
Светлогорск вышел на акцию за свободу политических заключенных, пишет телеграм-канал
Напомним, что вчера Беларусь
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Сегодня - 177-ой день непрерывных протестов в Беларуси.
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