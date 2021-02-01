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Светлогорск вышел на акцию за свободу политзаключенных

01.02.2021 13:36 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Светлогорск вышел на акцию за свободу политзаключенных

  • 1.02.2021, 11:04
  • 1,288
Светлогорск вышел на акцию за свободу политзаключенных

Сегодня - 177-ой день непрерывных протестов в Беларуси.

Светлогорск вышел на акцию за свободу политических заключенных, пишет телеграм-канал «Баста».

Напомним, что вчера Беларусь вышла на воскресные протесты.

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Сегодня - 177-ой день непрерывных протестов в Беларуси.
 
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