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Ученые обнаружили затонувшее судно с сокровищами на миллион долларов

01.02.2021 13:36 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили затонувшее судно с сокровищами на миллион долларов

  • 1.02.2021, 10:54
  • 2,677
Ученые обнаружили затонувшее судно с сокровищами на миллион долларов
фото с сайта apostrophe.ua

Найденные на судне монеты оказались чрезвычайно редкими.

Дайверы исследовали затонувшее во время урагана в 1715 году судно Капитана, которое проплывало у Флориды на пути в Испанию. Во время подводной экспедиции житель Флориды Эрик Шмитт обнаружил 52 золотые монеты, 40- футовую золотую цепь и 110 серебряных монет и кнопок. Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на Express.

В интервью National Geographic Шмитт признался, что обычно с погружения возвращается с пустыми руками. Однако на этот раз ему повезло - на расстоянии 15 футов воды у пляжа в форте Пирс (штат Флорида) его команда водолазов наткнулась на сокровище.


Находку уже назвали "самой крупной по объему и редкостью". Золотые монеты включали чрезвычайно редкий экземпляр под названием Tricentennial Royal стоимостью более 500 тысяч долларов. Шмитт продолжил исследования этого места и нашел больше монет и пуговиц, а также несколько подсвечников.


Все артефакты находятся под юрисдикцией окружного суда США Южного округа Флориды, поскольку по законодательству штат Флорида имеет право на 20 процентов от всего, что будет найдено на его территории.


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Найденные на судне монеты оказались чрезвычайно редкими.
 
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