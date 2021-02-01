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На минской Площади Перемен появилась эффектная «Погоня»

01.02.2021 13:36 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На минской Площади Перемен появилась эффектная «Погоня»

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  • 1.02.2021, 10:47
  • 3,275
На минской Площади Перемен появилась эффектная «Погоня»

Местные жители поставили на место лукашистов.

Война граффити на минской Площади Перемен. Рисунок «Погони» на желтом фоне закрасила команда лукашистов, но обновленный фон очень подходит под новый арт, пишет телеграм-канал «Белсат».

Сейчас «Погоня» выглядит очень эффектно.


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Местные жители поставили на место лукашистов.
 
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