|
На минской Площади Перемен появилась эффектная «Погоня»
Источник материала: Хартия'97
На минской Площади Перемен появилась эффектная «Погоня»
Местные жители поставили на место лукашистов.
Война граффити на минской Площади Перемен. Рисунок «Погони» на желтом фоне закрасила команда лукашистов, но обновленный фон очень подходит под новый арт, пишет телеграм-канал
Сейчас «Погоня» выглядит очень эффектно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местные жители поставили на место лукашистов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)