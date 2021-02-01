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ТСН: Куда ведет белорусский след в убийстве Павла Шеремета
Источник материала: Хартия'97
ТСН: Куда ведет белорусский след в убийстве Павла Шеремета
Новые факты могут изменить ход дела.
Один из бывших сотрудников антитеррористического подразделения Беларуси дал показания. Убийство журналиста в Украине заказали белорусские спецслужбы. Павел Шеремет был личным врагом Александра Лукашенко.
Что же это за факты, которые могут перевернуть с ног на голову все расследования резонансного убийства? Подробнее — в сюжете украинского телеканала ТСН.
Напомним, бельгийское издание EUObserver опубликовало запись разговора, сделанную, как утверждает издание, в кабинете экс-главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева 11 апреля 2012 года. В ней обсуждается убийство политических оппонентов Александра Лукашенко, в том числе идет речь о необходимости ликвидировать журналиста Павла Шеремета. Аудиозапись интернет-изданию передал белорусский оппозиционный активист и бывший сотрудник антитеррористического спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар.
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Новые факты могут изменить ход дела.
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