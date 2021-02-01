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Любимчика Лукашенко освистали на публике
Источник материала: Хартия'97
Любимчика Лукашенко освистали на публике
Все это происходило в «Минск-Арене».
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров был освистан во время матча минского «Динамо» против «Витязя», сообщает
Все это происходило в «Минск-Арене», которая вмещает 5294 зрителя.
Напомним, Захаров принимал участие в автопробегах в поддержку Лукашенко, а также является подписантом провластного письма спортсменов.
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Все это происходило в «Минск-Арене».
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