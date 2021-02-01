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Любимчика Лукашенко освистали на публике

01.02.2021 13:36 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Любимчика Лукашенко освистали на публике

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  • 1.02.2021, 10:29
  • 5,990
Любимчика Лукашенко освистали на публике
Михаил Захаров

Все это происходило в «Минск-Арене».

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров был освистан во время матча минского «Динамо» против «Витязя», сообщает «Трибуна».

Все это происходило в «Минск-Арене», которая вмещает 5294 зрителя.

Напомним, Захаров принимал участие в автопробегах в поддержку Лукашенко, а также является подписантом провластного письма спортсменов.

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Теги: Минск
 
 
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Все это происходило в «Минск-Арене».
 
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