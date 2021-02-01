Источник материала: Хартия'97

Любимчика Лукашенко освистали на публике 14 1.02.2021, 10:29

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Михаил Захаров

Все это происходило в «Минск-Арене».

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров был освистан во время матча минского «Динамо» против «Витязя», сообщает «Трибуна» .

Все это происходило в «Минск-Арене», которая вмещает 5294 зрителя.

Напомним, Захаров принимал участие в автопробегах в поддержку Лукашенко, а также является подписантом провластного письма спортсменов.

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