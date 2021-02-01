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BYPOL узнал, что скрывает Генпрокуратура по делу об убийстве Ромы Бондаренко

01.02.2021 13:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На прошлой неделе мы рассказывали вам, что удалось узнать членам BYPOL об убийстве художника Романа Бондаренко. Сегодня, 1 февраля, появилась новая информация – представители инициативы выяснили, почему Генпрокуратура так затягивает сроки проверки по этому делу. Напомним, со дня смерти Романа прошло уже больше двух месяцев, а его родным так ничего и не сообщили. 

По данным инициативы BYPOL, прокуратура намеренно затягивает проверку по факту убийства Романа Бондаренко. Виной тому – пропавшая экспертиза.

«Наши источники сообщили, что пропавшая экспертиза до сих пор не найдена, что является единственной причиной затягивания сроков проведения проверки, – сообщает BYPOL. – При проведении экспертизы эксперты проявили принципиальность и в заключении указали правдивые сведения о механизме причинения телесных повреждений и причинах смерти Роман Бондаренко, что, естественно, не устраивает Генеральную прокуратуру, проводящую проверку.

На высшем уровне принято решение о том, что необходимо привлечь более лояльных экспертов, которые будут готовы изменить результаты экспертизы, что и было сделано.

По результатам экспертизы один экземпляр направляется лицу, назначившему экспертизу, второй – остается у лица, ее проводившего. В данном случае пропал экземпляр, который направляется инициатору экспертизы. Казалось бы, что тут такого? Все экспертизы изначально оформляются в электронном варианте, можно распечатать новую, заново подписать и отправить куда надо.

Однако в связи с пропажей подписанного и зарегистрированного в установленном порядке заключения эксперта подменить результаты невозможно, так как в любой момент может «всплыть» первоначальный экземпляр». 

И еще момент 

Сотрудники BYPOL также прокомментировали догадки СМИ о том, что одна из девушек, приближенных к Лукашенко, вместе с Дмитрием Басковым и другими была на «Площади Перемен» в вечер, когда избили Бондаренко. Речь про Елену Казак, журналистам о том дне она сказала так: «Меня нигде не было». 

BYPOL утверждает: «Действительно, Елена Казак с 22:22:21 по 22:38:47 находилась в зоне действия ретранслятора сотовой связи, расположенного по адресу: Минск, ул. Осипенко, 17/3, и созванивалась с Волчек Жанеттой, что подтверждает её присутствие в компании с другими «активистами» в районе «Площади перемен». 

Указанная гражданка будет добавлена в Единую книгу регистрации преступлений, как лицо, совершившее злостное хулиганство и умышленно скрывающее известную ему информацию об обстоятельствах убийства Романа Бондаренко».

 
Теги: Минск
 
 
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На прошлой неделе мы рассказывали вам, что удалось узнать членам BYPOL об убийстве художника Романа Бондаренко. Сегодня, 1 февраля, появилась новая информация –...
 
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