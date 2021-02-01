«Процесс, который может войти в историю». Что случилось на суде в Витебске – и почему это важно для всех, кого судят по 23.34 КоАП

Источник материала: KYKY

В Витебске 30 января прошел процесс, который, по мнению правозащитников, может войти в историю беларуского судопроизводства. Судья Вероника Борисова на выездном заседании в Первомайском РОВД до полуночи рассматривала дело 13 витеблян, обвиняемых по статье 23.34 КоАП, сообщает «Віцебская вясна». Рассказываем подробности.

Правозащитники говорят, что не видели таких процессов в своей практике. «Изюминка» в том, что дела 13 человек объединили в один судебный процесс, который проходил в актовом зале РОВД с 15.00 до полуночи.

Адвокаты говорят, что обвиняемых доставили в отделение милиции намного раньше, не дав им позавтракать в ИВС – в РОВД еды не было. В суде несколько раз объявляли перерывы: людям становилось плохо, и они просили вызвать скорую. Родственники и друзья задержанных, которые более 12 часов ожидали результатов суда возле отделения милиции, подсчитали, что скорая помощь приезжала как минимум пять раз.

К слову, близких обвиняемых на заседание не пустили. Силовики сказали им: «Судебный процесс открытый, но он проходит на территории режимного объекта, поэтому попасть на него не удастся». Ловко, не так ли?

Итог этого суда – четыре человека получили штрафы, ещё девять – по 15 суток ареста, сейчас они в ИВС в витебском СИЗО-2. Одна из вышедших на свободу женщин рассказала, что все задержанные признаны виновными в участии в несанкционированном массовом мероприятии («размахивали флагами», «выкрикивали лозунги»), хотя никаких видеодоказательств вины милиция не предъявила.

Тем, кого отправили на сутки, родственники хотели сразу же передать еду и одежду, но милиционеры отказались принимать передачи. Упорно говорили, что всех задержанных накормили 30 января. Между тем женщины, получившие штрафы и вышедшие из отделения милиции, утверждали, что в РОВД их никто не кормил, лишь дали возможность съесть то, что у них было.