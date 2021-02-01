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За «массовые беспорядки» будут судить 10 пинчан
Источник материала: UDF
Фото из материалов уголовного дела
Такую цифру агентству БЕЛТА
По его словам, участники уличных акций использовали тротуарную плитку, палки, мусорки, арматуру и распыляли слезоточивый газ. Во время акций протеста были повреждены автотранспорт и другое имущество милиции. Также было повреждено здание Пинского райисполкома, уничтожено и повреждено городское имущество. Общая сумма ущерба оценивается более чем на 23 тысячи рублей.
Наиболее активных участников, по словам Конопляника, задержали сразу после акций.
«Допрошены обвиняемые, потерпевшие и около сотни свидетелей, проведён осмотр мест происшествий, изъятых в ходе него предметов. Особое внимание уделялось изучению видеозаписей, размещённых в интернете и в мобильных телефонах обвиняемых. Благодаря этому детально выявлены действия каждого из фигурантов», — сообщил представитель Следственного комитета.
Дело против 10 человек уже передано прокурору для направления в суд. Их обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК («Участие в массовых беспорядках, выраженном в непосредственном совершении насилия над личностью, погромах, уничтожении имущества»). Девять обвиняемых находятся под стражей, ещё один — под домашним арестом. Все они — пинчане в возрасте от 18 до 44 лет. Пятеро ранее привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.
По словам Конопляника, на допросах обвиняемые по-разному объяснили участие в массовых беспорядках. Кто-то говорит, что пришел по призыву Telegram-каналов. Другие — из любопытства, а бросать предметы в правоохранителей стали под влиянием толпы, «потому что так делали другие».
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Наиболее активных участников задержали сразу после акций.
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