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За «массовые беспорядки» будут судить 10 пинчан

01.02.2021 13:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

За «массовые беспорядки» будут судить 10 пинчан
Фото из материалов уголовного дела
На акциях 9 и 10 августа в Пинске пострадали более 50 сотрудников милиции.

Такую цифру агентству БЕЛТА назвал начальник управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Конопляник.

По его словам, участники уличных акций использовали тротуарную плитку, палки, мусорки, арматуру и распыляли слезоточивый газ. Во время акций протеста были повреждены автотранспорт и другое имущество милиции. Также было повреждено здание Пинского райисполкома, уничтожено и повреждено городское имущество. Общая сумма ущерба оценивается более чем на 23 тысячи рублей.

Наиболее активных участников, по словам Конопляника, задержали сразу после акций.

«Допрошены обвиняемые, потерпевшие и около сотни свидетелей, проведён осмотр мест происшествий, изъятых в ходе него предметов. Особое внимание уделялось изучению видеозаписей, размещённых в интернете и в мобильных телефонах обвиняемых. Благодаря этому детально выявлены действия каждого из фигурантов», — сообщил представитель Следственного комитета.


Дело против 10 человек уже передано прокурору для направления в суд. Их обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК («Участие в массовых беспорядках, выраженном в непосредственном совершении насилия над личностью, погромах, уничтожении имущества»). Девять обвиняемых находятся под стражей, ещё один — под домашним арестом. Все они — пинчане в возрасте от 18 до 44 лет. Пятеро ранее привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.

По словам Конопляника, на допросах обвиняемые по-разному объяснили участие в массовых беспорядках. Кто-то говорит, что пришел по призыву Telegram-каналов. Другие — из любопытства, а бросать предметы в правоохранителей стали под влиянием толпы, «потому что так делали другие».
 
 
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Наиболее активных участников задержали сразу после акций.
 
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