Представлено обновленное семейство хэтчбеков и кабриолетов Mini

Источник материала: Tut.by

Компания Mini провела модернизацию нынешнего семейства трех- и пятидверных хэтчбеков и кабриолетов, которое выпускается с 2013 года, а в первый раз было обновлено три года назад.





В этот раз внешность моделей Mini преобразилась в еще большей степени. Радиаторная решетка стала крупнее, передний бампер обзавелся вертикальными воздухозаборниками по краям, изменились накладки на колесные арки, указатели поворота в передних крыльях стали светодиодными, а в задний бампер в виде узкого светодиодного элемента интегрирован противотуманный фонарь. Светодиодные фонари в стиле британского флага (Union Jack), прежде доступные за доплату, теперь входят в стандартную комплектацию моделей Mini.









Также обновлена линейка колесных дисков (диаметром 17 или 18 дюймов), появились новые варианты окраски кузова и многоцветная крыша, окрашенная градиентом из трех цветов (San Marino Blue, Pearly Aqua и Jet Black). В процессе покраски по принципу «мокрым по мокрому» три цвета наносятся один за другим. Особенности нанесения краски на крышу таковы, что цветовая гамма каждого автомобиля немного отличается от других.





Для интерьера доступны новые варианты отделки, стало меньше хромированных элементов, а многофункциональный спортивный кожаный руль теперь включен в стандартное оснащение машин. Для центрального 8,8-дюймового дисплея мультимедиа-системы с улучшенной графикой и цифровой приборной панели доступны две цветовые схемы фоновой подсветки (Lounge и Sport), которые можно выбрать в меню системы управления.





Моторная гамма хэтчбеков и кабриолетов Mini сейчас включает бензиновые трех- и четырехцилиндровые двигатели мощностью от 75 до 231 л.с., также есть и электрическая модификация Cooper SE.





Обновленные Mini у европейских дилеров появятся весной, а выход на рынок ТС запланирован на лето 2021 года.