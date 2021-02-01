|
В суде Ленинского района Минска рассматривают дело корреспондента TUT.by Надежды Калининой
Источник материала: Навiны
В суде Ленинского района Минска началось рассмотрение дела корреспондента TUT.by Надежды Калининой.
Журналистка перестала выходить на связь днем 29 января. По информации редакции, она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску, который проходил в ДК «Камволь».
В УВД Ленинского района на Калинину был составлен административный протокол. «За что — неизвестно. Девушку увезли на Окрестина», — сообщал TUT.by.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Ленинского района Минска началось рассмотрение дела корреспондента TUT.by Надежды Калининой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)