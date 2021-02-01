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В суде Ленинского района Минска рассматривают дело корреспондента TUT.by Надежды Калининой

01.02.2021 14:06 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В суде Ленинского района Минска началось рассмотрение дела корреспондента TUT.by Надежды Калининой.

В суде Ленинского района Минска рассматривают дело корреспондента TUT.by Надежды Калининой
Фото Вадима Замировского, БелаПАН

Журналистка перестала выходить на связь днем 29 января. По информации редакции, она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску, который проходил в ДК «Камволь».

В УВД Ленинского района на Калинину был составлен административный протокол. «За что — неизвестно. Девушку увезли на Окрестина», — сообщал TUT.by.

 
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В суде Ленинского района Минска началось рассмотрение дела корреспондента TUT.by Надежды Калининой.
 
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