Новый посол США посетит ряд европейских стран для обсуждения шагов по поддержке белорусского народа

Джули Фишер, недавно назначенная послом США в Беларуси, с 1 по 8 февраля посетит несколько европейских городов, сообщает пресс-служба посольства США в Минске.



Фото: Тwitter.com/StateDept

«В рамках текущих консультаций назначенный посол Фишер встретится с партнерами из правительств, научных кругов и гражданского общества для обсуждения усилий, которые они предпринимают, а также путей совместной работы для поддержки стремлений белорусского народа к сохранению суверенитета и независимости, а также укрепления демократии и повышения благосостояния», — говорится в сообщении.

15 декабря сенат конгресса США утвердил кандидатуру Джули Фишер на пост посла в Беларуси. 24 декабря она принесла присягу в качестве главы дипломатического представительства Соединенных Штатов Америки в Беларуси.

Дата прибытия нового посла США в Беларусь пока не называется.

В конце января Атлантический совет представил доклад «Байден и Беларусь: стратегия для новой администрации», в котором содержится ряд рекомендаций для нового президента США Джо Байдена по стратегии отношений с Беларусью. В частности, дана рекомендация относительно действий нового посла США в Беларуси.

«Соединенные Штаты должны называть Лукашенко бывшим президентом Беларуси. Посол США в Беларуси Джули Фишер должна занять свой пост в Минске и посетить Вильнюс по мере необходимости, но не вручать Лукашенко свои верительные грамоты», — говорится в докладе.