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Линейка «Комби» от А1: домашний интернет, ТВ и мобильная связь в подарок!
Источник материала: Навiны
Компания А1 к предстоящим праздникам предлагает всем, кто еще не стал пользователем высокоскоростного домашнего интернета и ТВ от А1, подключиться на самый популярный тариф «Комби Супер» в линейке «Комби» и получить две SIM-карты (для новых пользователей мобильной связи) или перенести свои номера (для существующих пользователей мобильной связи) на тариф «Без Лимита» или «Комфорт М» с абонентской платой 0 рублей в месяц.
При этом владелец контракта «Комби Супер» сам определяет, какие абонентские номера из числа его близких или знакомых будут обслуживаться с нулевой абонентской платой.
Для подключения на «Комби Супер» необходимо обратиться в любой из магазинов А1 или оставить заявку на подключение онлайн
С правилами акций можно ознакомиться по ссылкам:
Подробности — на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через удобный онлайн-чат на сайте
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Компания А1 к предстоящим праздникам предлагает всем, кто еще не стал пользователем высокоскоростного домашнего интернета и ТВ от А1, подключиться на самый...
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