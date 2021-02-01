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Линейка «Комби» от А1: домашний интернет, ТВ и мобильная связь в подарок!

01.02.2021 14:06 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Компания А1 к предстоящим праздникам предлагает всем, кто еще не стал пользователем высокоскоростного домашнего интернета и ТВ от А1, подключиться на самый популярный тариф «Комби Супер» в линейке «Комби» и получить две SIM-карты (для новых пользователей мобильной связи) или перенести свои номера (для существующих пользователей мобильной связи) на тариф «Без Лимита» или «Комфорт М» с абонентской платой 0 рублей в месяц.

Линейка «Комби» от А1: домашний интернет, ТВ и мобильная связь в подарок!

При этом владелец контракта «Комби Супер» сам определяет, какие абонентские номера из числа его близких или знакомых будут обслуживаться с нулевой абонентской платой.

 

Тарифный план

«Комби Супер»

Абонентская плата первые 12 месяцев

29,90 руб./мес.

Абонентская плата с 13-го месяца

44,90 руб./мес.

Домашний интернет и ТВ

Домашний интернет

100 Мбит/с

Телевидение VOKA

140 каналов

бесплатно

Wi-Fi роутер

двухдиапазонный 2,4 ГГц/5 ГГц

бесплатно

Мобильная связь

1-я SIM-карта

«Без Лимита» или «Комфорт М»:

0 руб./мес.

на весь период контракта «Комби Супер»

2-я SIM-карта

«Без Лимита» или «Комфорт М»:

0 руб./мес. первые 12 мес.,

далее 9,90 руб./мес.

на весь период контракта «Комби Супер»

3-ая SIM-карта

«Без Лимита» или «Комфорт М»:

14,90 руб./мес.

на весь период контракта «Комби Супер»

Для подключения на «Комби Супер» необходимо обратиться в любой из магазинов А1 или оставить заявку на подключение онлайн здесь. Ознакомиться подробнее с условиями всех тарифных планов можно здесь.

 

С правилами акций можно ознакомиться по ссылкам:

 

Подробности — на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через удобный онлайн-чат на сайте www.A1.by, а также по единому телефону контакт-центра — 150.

 

Линейка «Комби» от А1: домашний интернет, ТВ и мобильная связь в подарок!

 
 
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Компания А1 к предстоящим праздникам предлагает всем, кто еще не стал пользователем высокоскоростного домашнего интернета и ТВ от А1, подключиться на самый...
 
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