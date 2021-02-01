Линейка «Комби» от А1: домашний интернет, ТВ и мобильная связь в подарок!

Компания А1 к предстоящим праздникам предлагает всем, кто еще не стал пользователем высокоскоростного домашнего интернета и ТВ от А1, подключиться на самый популярный тариф «Комби Супер» в линейке «Комби» и получить две SIM-карты (для новых пользователей мобильной связи) или перенести свои номера (для существующих пользователей мобильной связи) на тариф «Без Лимита» или «Комфорт М» с абонентской платой 0 рублей в месяц.





При этом владелец контракта «Комби Супер» сам определяет, какие абонентские номера из числа его близких или знакомых будут обслуживаться с нулевой абонентской платой.

Тарифный план «Комби Супер» Абонентская плата первые 12 месяцев 29,90 руб./мес. Абонентская плата с 13-го месяца 44,90 руб./мес. Домашний интернет и ТВ Домашний интернет 100 Мбит/с Телевидение VOKA 140 каналов бесплатно Wi-Fi роутер двухдиапазонный 2,4 ГГц/5 ГГц бесплатно Мобильная связь 1-я SIM-карта «Без Лимита» или «Комфорт М»: 0 руб./мес. на весь период контракта «Комби Супер» 2-я SIM-карта «Без Лимита» или «Комфорт М»: 0 руб./мес. первые 12 мес., далее 9,90 руб./мес. на весь период контракта «Комби Супер» 3-ая SIM-карта «Без Лимита» или «Комфорт М»: 14,90 руб./мес. на весь период контракта «Комби Супер»

Для подключения на «Комби Супер» необходимо обратиться в любой из магазинов А1 или оставить заявку на подключение онлайн здесь . Ознакомиться подробнее с условиями всех тарифных планов можно здесь .

С правилами акций можно ознакомиться по ссылкам: