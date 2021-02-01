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Жительницу Ошмян подозревают в крупном мошенничестве

01.02.2021 14:06 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным следствия, с августа 2019 года по декабрь 2020 года 30-летняя жительница города Ошмяны уговаривала своих знакомых одалживать ей деньги на развитие бизнеса и приобретение квартиры. Всего женщина получила от своих знакомых деньги в сумме 66 850 долларов и 18 250 евро.

Жительницу Ошмян подозревают в крупном мошенничестве

Подозреваемая обещала вернуть долг в ближайшее время еще и с процентами, однако принятые на себя обязательства не исполнила в полном объёме, бизнес и квартиру, на которые она брала займ, не приобрела, а денежные средства потратила на личные нужды.

В отношении жительницы Ошмян возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. В настоящее время с ее участием проводятся неотложные следственные действия.

 
 
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По данным следствия, с августа 2019 года по декабрь 2020 года 30-летняя жительница города Ошмяны уговаривала своих знакомых одалживать ей деньги на развитие бизнеса и...
 
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