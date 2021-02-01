СК заявил о полусотне пострадавших милиционеров в Пинске 9 и 10 августа

По сообщению начальника управления СК по Брестской области Дмитрия Конопляника, от действий возмущенных фальсификацией президентских выборов протестующих в Пинске 9 и 10 августа пострадали более 50 милиционеров.





«Допрошены обвиняемые, потерпевшие и около сотни свидетелей, проведен осмотр мест происшествий, изъятых в ходе него предметов. Особое внимание уделялось изучению видеозаписей, размещенных в интернете и в мобильных телефонах обвиняемых. Благодаря этому детально установлены действия каждого из фигурантов», — цитирует Конопляника телеграм-канал СК.