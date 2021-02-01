Суд вынес приговор мотоциклисту, который на переходе в Гродно насмерть сбил девушку

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист, который в Гродно на переходе насмерть сбил девушку, получил два года колонии-поселения, сообщили в пресс-службе суда.





Напомним, авария произошла вечером 23 сентяря. Установлено, что мотоциклист ехал по проспекту Клецкова со скоростью около 100 км/ч. На нерегулируемом пешеходном переходе вблизи магазина «Ника» два автомобиля остановились для пропуска пешеходов, в он попытался проехать между ними и сбил двух пешеходов. В результате ДТП 22-летняя девушка и 37-летняя женщина получил травмы и были доставлены в больницу, где первая позже умерла.

Суд признал водителя мотоцикла виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения) и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 5 лет. Также с него в пользу потерпевших взыскан моральный вред на сумму 5000 рублей. Обвиняемый признал вину в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.