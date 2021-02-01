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Суд вынес приговор мотоциклисту, который на переходе в Гродно насмерть сбил девушку
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист, который в Гродно на переходе насмерть сбил девушку, получил два года колонии-поселения,
Напомним, авария
Суд признал водителя мотоцикла виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения) и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 5 лет. Также с него в пользу потерпевших взыскан моральный вред на сумму 5000 рублей. Обвиняемый признал вину в полном объеме.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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Мужчина получил два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения.
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