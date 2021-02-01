Латушко: «Мощный сигнал руководителям всех белорусских предприятий, которые сегодня репрессируют своих работников»

Источник материала: Салiдарнасць

Глава НАУ рассказал, как международное сообщество намерено действовать в отношении белорусских властей.





Немецким компаниям запретят осуществлять всяческую деятельность с компаниями-партнерами, в которых нарушаются права человека. Об этом заявил руководитель Народного антикризисного управления, член Координационного совета Павел Латушко в эфире Маланка Медиа.

— В Бундестаге Германии фактически уже принят законопроект, в соответствии с которым немецким компаниям будет запрещено осуществлять торгово-экономическую, инвестиционную, коммерческую и иную деятельность с партнерами, где нарушаются права человека.

Это очень мощный сигнал руководителям всех белорусских предприятий, которые сегодня репрессируют своих работников, увольняют их, осуществляют репрессии в отношении стачечных комитетов, независимых профсоюзов, — отметил политик.

Он уточнил, что такая позиция немецких властей не зависит от инициативы белорусской оппозиции:

— Это общий подход немецкого правительства, и он будет касаться в том числе и Беларуси. Насколько мы проинформированы, такие законопроекты планируется принять и в других странах, — сказал руководитель НАУ.

Также в ходе его недавней встречи с госсекретарем МИД Германии Мигелем Бергером стало известно о создании международного механизма преследования за преступления, совершенные белорусским режимом.

— Если удастся собрать группу стран, поддерживающих эту инициативу Германии, может быть создан международный механизм по преследованию, который даст возможность привлечь к ответственности всех тех, кто виновен в совершении преступлений в отношении мирных белорусов, — поделился Павел Латушко. — При этом подразумевается индивидуальная ответственность, когда каждый будет отвечать за совершенные им преступления.

Политик уточняет:

— Это еще раз подчеркивает, что ответственность будет не коллективной, как пытается представить режим, что всех «будут рвать на куски и всех уничтожат». Никогда демократическое общество не идет такими методами. Именно режим действует такими методами, массово задерживая граждан.

Он подчеркнул, что до тех пор, пока действующая белорусская власть не прекратит репрессии и насилие в отношении мирных граждан, реакция международного сообщества будет соответствующей. В том числе продолжится эскалация экономических санкций, списки тех, кто в них попадет, будут расширяться.

Кроме европейского сообщества ожидается воздействие на экономику Беларуси и от США.

— На следующей неделе планируется ряд встреч с представителями госдепартамента США, в ходе которых будет обсуждаться политика новых властей США в отношении Беларуси, — сообщил Латушко. — У нас уже есть наработки, американцы впервые в истории взаимодействия приняли мощный документ «Акт о демократии», который дает широкий инструментарий воздействия на режим, на то, чтобы прекратить насилие в нашей стране.

По словам Павла Латушко, объединенное международное сообщество готовится применить по отношению к белорусским властям, нарушающим базовые права граждан, достаточно мощные инструменты воздействия.

— Европейская санкционная политика наряду с потенциальными санкциями США, санкциями тех стран, которые присоединяются — Великобританией, Канадой, наряду с созданием международных институтов преследования, применением уголовного наказания в рамках универсальной юрисдикции, как в Литве, а скоро такие прецеденты мы будем иметь в Польше, Чехии и ряде других стран, — все это дает нам возможность надеяться на то, что мы достигнем результата, на который все рассчитывают.

Главное, сохранять силу воли, силу духа и быть готовыми к весне, — подчеркнул глава НАУ.