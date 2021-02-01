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Медведев – о более тесной интеграции Беларуси и России: «Вплоть до единой валюты»
01.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Замглавы российского Совбеза заявил, что интеграция в рамках Союзного государства взаимополезна, интеграционное движение должно продолжиться, ибо альтернативы никакой нет.
— Что касается интеграционных процессов, я остаюсь на прежней позиции и исхожу из того, что у нас общая позиция, что интеграция взаимополезна. Нам нужно интегрироваться теснее и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты, — сказал Дмитрий Медведев, сообщает
И отметил, что нужно, чтобы ситуация в стране сначала нормализовалась.
– Но я уверен, что интеграционное движение должно продолжиться, ибо альтернативы никакой нет, — сказал он, отметив, что темпы движения к этому могут быть разные. – Одно время нас белорусские коллеги упрекали, что мы на них давим, что мы хотим быстрее что-то сделать. Но нет, мы не давим, просто нам представляется, что это в наших интересах.
Зампредседателя Совбеза России,
– А второе – это прагматические соображения. Белорусская экономика полностью заточена на российскую экономику. Значит, они значительную часть товаров поставляют сюда. Их в других местах нигде не ждут. Именно поэтому тесная интеграция между экономиками, принятие важнейших решений в сфере регулирования в интересах двух стран.
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Замглавы российского Совбеза заявил, что интеграция в рамках Союзного государства взаимополезна, интеграционное движение должно продолжиться, ибо альтернативы...
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