GTA на МКАД: погоня, блокировка полос и водитель с 3,4 промилле (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера вечером на МКАД экипажи ГАИ преследовали белую Toyota Venza, водитель которой ни в какую не хотел останавливаться. Видео с фрагментом погони прислал в прислал в чат-бот Onliner очевидец. Он же рассказал нам, как было дело.

Очевидец

— Вчера вечером, около 20:20, поднимались на МКАД (внутреннее кольцо) с улицы Бабушкина. Перед нами на повороте стояла Toyota Venza белого цвета. Загорелась стрелка, однако водитель среагировал на зеленый лишь спустя секунд 20, на моргание светом фар он вообще не реагировал, — отметил в разговоре с корреспондентом Onliner наш читатель. — Когда мы начали движение, водитель перед нами сделал резкий маневр: на дороге была выбоина, дорожники поставили забор, который и сбил водитель Toyota, после чего, не обращая внимания, поехал дальше.

Очевидцев все это смутило, возникли понятные подозрения.

— Водитель ехал очень неуверенно, петлял из полосы в полосу на скорости около 40 км/ч на МКАД. Было принято решение вызвать сотрудников ДПС, так как я предполагал, что водитель находится в нетрезвом состоянии, — продолжил собеседник.

Вскоре после этого водитель Toyota, по словам нашего читателя, заехал на АЗС в районе улицы Казинца.

— Мы тоже остановились и просто наблюдали. Водитель не вышел из машины, постоял на заправке минут пять и продолжил движение. Как раз перезвонили сотрудники ДПС и попросили следовать за ним, сообщая местоположение по телефону, — продолжил очевидец. — В районе съезда на улицу Слободскую экипаж ДПС догнал Toyota, включил маячки, однако водитель продолжил движение, не замечая его. Далее все видно на видео.

Наш читатель отметил, что Toyota несколько раз была совсем близка к столкновению с другими автомобилями, но водитель упорно не тормозил.

— Сотрудники ДПС преследовали как-то скромно, очень жалея свои автомобили. А самое странное в том, что для остановки автомобиля, ДПС остановила движение гражданских автомобилей во всех трех полосах и просто преследовала Toyota сзади. То есть милицейские автомобили берегли, а автомобили обычных граждан использовали в качестве препятствия. Благо все обошлось и водитель остановил авто. Никто не пострадал, за исключением самого водителя — при выходе из машины он сам упал и рассек себе бровь, — утверждает наш читатель.

ГАИ

А вот о чем рассказали в ГАИ Минска.

— 31 января около 20:00 на линию «102» поступила информация от гражданина о том, что в районе МКАД — улица Кижеватова двигается автомобиль Toyota, которым предположительно управляет нетрезвый водитель. По вышеуказанному адресу незамедлительно выбыли сотрудники ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска. Обнаружив данный автомобиль, инспекторы подали сигнал об остановке, но водитель автомобиля Toyota не отреагировал. Началось преследование, на неоднократные сигналы об остановке нарушитель не реагировал и продолжал двигаться. В районе МКАД — Долгиновский тракт он был задержан, — сообщили в Госавтоинспекции.

Водитель был доставлен в учреждение здравоохранения для определения физического состояния. Результат освидетельствования — 3,4 промилле алкоголя.

Также установлено, что он не имел права управления транспортными средствами (лишен в 2019 году по ч. 3 ст. 18.16 КоАП).

В отношении водителя составлены административные материалы:

по ч. 2 ст. 18.19 КоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения), санкция указанной части статьи предусматривает наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест;

по ч. 1 ст. 18.16 КоАП (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), санкция указанной части статьи предусматривает наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года;

по ч. 3 ст. 18.21 КоАП (невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, неоднократных требований сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства, повлекшее преследование), санкция указанной части статьи предусматривает наложение штрафа в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.

по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий), санкция указанной части статьи предусматривает наложение штрафа в размере от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест.

Госавтоинспекция выражает благодарность очевидцу за проявленную бдительность.

— Тем самым данный гражданин помог предотвратить тяжкие последствия, к которым нередко приводит управление транспортными средствами в состоянии опьянения, — отметили в ГАИ.

Там также призвали очевидцев, которе видят, как за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, незамедлительно сообщать об этом по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .