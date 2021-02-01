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Еще минус один. В Минске закрылся очередной ресторан, который любили многие

01.02.2021 14:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минский общепит развивался так стремительно, что никто и подумать не мог, что все вмиг развернется на 180 градусов. Мы уже потеряли множество прекрасных мест — кого-то убила «корона», кого-то — политика, — но волна закрытий не останавливается. Сегодня стало известно о том, что один из лучших в городе рыбных ресторанов больше работать не будет. Прощай, SeaFoodBar by John Dory.

— Друзья, с 1 февраля мы закрыты. Нам даже немного неловко от того количества слов благодарности, которые мы услышали от вас за последнюю неделю. И теперь мы закрываем эту главу нашей жизни с улыбкой и легким сердцем. Спасибо вам за вашу любовь, она для нас бесценна. Ваша команда SFB, — написали представители заведения в Instagram.

Мы связались c соучредителем бренда Арсением Тютюнником, однако комментировать закрытие он не стал.

— К сожалению, не могу. Извините, — сказал бизнесмен.

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Минский общепит развивался так стремительно, что никто и подумать не мог, что все вмиг развернется на 180 градусов. Мы уже потеряли множество прекрасных мест —...
 
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