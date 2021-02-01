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Среди более чем 160 задержанных вчера — два топ-менеджера «Зубр Капитал». Одному из них дали 15 суток

01.02.2021 14:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера, по данным не зарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна», задержали 167 человек. Из них швейцарская журналистка Люция Чирки, а также два топ-менеджера компании «Зубр Капитал» — управляющий партнер Николай Шестак и руководитель департамента и контроллинга и риск-менеджмента Евгений Бачищев.

Как сообщает телеграм-канал «Списки задержанных», судья суда Октябрьского района Живица признала Евгения Бачищева виновным в нарушении ч. 1 ст. 23.34 КоАП РБ. Она вынесла решение — 15 суток административного ареста.

Также вчера задержали дочь известного экономиста Вадима Иосуба. Судья суда Фрунзенского района Наталья Бугук признала 22-летнюю девушку виновной в нарушении ч. 1 ст. 23.34 КоАП РБ. Ей также дали 15 суток.

(будет дополнено)

 
 
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Вчера, по данным не зарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна», задержали 167 человек. Из них швейцарская журналистка Люция Чирки, а также два...
 
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