Главное в понедельник. Медведев — про интеграцию экономик России и Беларуси, основательница «Пресс-клуба» рассказала о быте в СИЗО

Источник материала: Onliner

Итак, очередная неделя начинается с политического «движа» в стране. Сегодня замглавы Совбеза России высказался об интеграции экономик России и Беларуси, журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву этапировали в Минск из Жодино, а в еще один магазин с национальной символикой пришла проверка. Рассказываем обо всех этих событиях чуть ниже.

Дмитрий Медведев: надо теснее интегрировать экономики России и Беларуси, вплоть до единой валюты

Сегодня замглавы Совета безопасности России отметил, что экономики России и Беларуси надо интегрировать теснее, вплоть до единой валюты. Как отметил Медведев, никакой альтернативы этому нет, сообщает ТАСС.

— Что касается интеграционных процессов, я остаюсь на прежней позиции и исхожу из того, что у нас общая позиция, что интеграция взаимополезна. Нам нужно интегрироваться теснее и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты, — сказал Медведев.

При этом Медведев добавил, что «сейчас там (в Беларуси. - Прим. ТАСС) немножко другая ситуация, нужно, чтобы они нормализовали в целом ситуацию внутри страны».

— Но я уверен, что интеграционное движение должно продолжиться, ибо альтернативы никакой нет, — заявил замглавы Совбеза РФ.

Медведев выразил уверенность, что «к этому нужно двигаться, [хотя] темпы движения могут быть разные».





— Одно время нас белорусские коллеги упрекали, что мы на них давим, что мы хотим быстрее что-то сделать. Но нет, мы не давим, просто нам представляется, что это в наших интересах, — добавил он.

По мнению замглавы Совбеза, здесь дело не в политике, «это просто человеческие отношения между жителями России и жителями Белоруссии, особые братские отношения, и это не фигура речи, это не пафосное выражение, это так и есть».

— А второе — это прагматические соображения. Белорусская экономика полностью заточена на российскую экономику. Значит, они значительную часть товаров поставляют сюда. Их в других местах нигде не ждут. Именно поэтому тесная интеграция между экономиками, принятие важнейших решений в сфере регулирования в интересах двух стран, — резюмировал Медведев.

Основательница "Пресс-клуба" Юлия Слуцкая рассказала о быте в СИЗО

Сегодня дочь основательницы белорусского «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой рассказала в Facebook об условиях содержания ее мамы в СИЗО.

«Мама держится молодцом, передает всем огромный привет и огромное спасибо за поддержку. „Друзья и знакомые находят такие важные слова для меня сейчас!“ Наши письма как „ниточки, связывающие меня с нормальным миром. Я ощущаю, как они вытягивают меня“», — написала в посте Александра.

А вот кусочки из писем, которые девушка привела в тексте: «Во время обысков нас всех, кроме дежурных, выводят в карцер. Это помещение метр на три с половиной. В дальнем конце туалет. Над ним вместо слива кран с водой. То есть это еще и умывальник. Вместо вентиляции над унитазом дырка, отопления нет. Очень сыро и холодно. Деревянная доска-кровать на день привинчивается к стене. Последний мальчишка сидел тут 17 суток. Возвращаемся в разоренную камеру. Сумки из-под кроватей выдвинуты, матрасы завернуты, вещи выброшены на кровати».

«По понедельникам у нас банный день. В баню нужно идти по улице. Девочки идут в халатах и резиновых тапках на босу ногу. Я надеваю носки и спортивный костюм. На восемь человек пять кранов. Душей нет, просто льется струя воды. На то, чтобы помыться, у нас 20 минут. Включая одевание и раздевание. Сегодня мы гуляли по самому краешку дворика, так как по центру была огромная лужа. В самом углу образовалась горка снега, сантиметров 60. Девочки умудрились на этой горке кататься. Под окно камеры приходит большой рыжий кот и громко кричит. Приходит как по часам — два раза в день. Мы его подкармливаем. Думаю, что не только мы. Если очень постараться — кота можно рассмотреть через железные „реснички“ на окнах. У меня все хорошо, насколько это возможно. Один день болела, но с лекарствами, которые ты мне передала, очень быстро выкарабкалась. Только кашель не прекращается. Но, наверное, это реакция организма на курево. Упорно продолжаю делать по две тренировки в день. В любых условиях.





Приучилась по утрам есть овсянку — заливаю хлопья кипятком, добавляю сушеной клюквы, миндальных хлопьев, орехов — и суперкаша готова! На обед — растворимый суп с хлебцом. Вечером — гречневые хлопья или пюре со сладким перцем, помидорами и колбасой. В камере есть свой заведенный порядок. Много мелких правил, которые облегчают насильно-совместную жизнь. Например, тот, кто идет в туалет, включает воду. И если не курит — жжет фитилек. Каждый раз вытираем салфетками после себя унитаз, вытираем пол. Если в камеру кто-то входит — все должны встать и заложить руки за спину. Продолжается кризис с письмами. Мы уже месяц не получали никаких вестей из дома. Все на нервах. Пару раз принесли несколько открыток без обратных адресов от посторонних людей. Надо признать, что если есть еще люди, которые получают информацию только из телека, то промывка мозгов отличная. Начинаю замечать, что поддаюсь даже я, очень хорошо знающая, что это параллельная реальность».

«У нас в камере сейчас восемь человек. Три по наркотической статье, остальные — политические. Одна девочка уже получила 12 лет, сейчас идут апелляции. В тюрьму она попала в первый раз, дома ее ждут двое маленьких детей. Кошмар! Еще больший кошмар, что все, включая политических, морально готовятся идти отсиживать сроки в гомельскую колонию».

В еще один магазин с национальной символикой пришла проверка

Как сообщает телеграм-канал By_culture, в еще один магазин с национальной символикой пришла проверка. В магазин «Мой родны кут» в Малорите пришли контролеры из инспекции по охране труда.

Причина визита не уточняется. По информации канала, чиновники говорят, что это «плановый осмотр».

Мужчина из Хорска пожелал стать делегатом на ВНС. Ему отказали

Житель деревни Хорск Столинского района Михаил Прико захотел стать участником Всебелорусского народного собрания. Он направил обращение местным властям с просьбой разъяснить порядок избрания делегатов. Через две недели он получил ответ из Столинского райисполкома, сообщает портал «Медиа-Полесье».

В письме отмечалось, что согласно квоте Брестского областного организационного комитета Столинский район на Всебелорусском народном собрании будут представлять 16 человек.

На заседании оргкомитета, говорится в ответе, также обсуждены кандидатуры, выдвигаемые от общественных объединений численностью не менее 100 тыс. членов. Они представлены на утверждение на заседаниях руководящих органов республиканского уровня.

Таким образом, делегировать Михаила Прико на Всебелорусское народное собрание не представляется возможным.

Столинский райисполком рекомендовал Михаилу принять участие в работе диалоговых площадок и общественных приемных, читать районную газету, а за актуальной информацией о VI Всебелорусском народном собрании следить на официальном сайте данного форума и социальных сетях.





Журналистку Екатерину Андрееву этапировали из Жодино в Минск

БАЖ сообщает, что журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву этапировали из Жодино в Минск. Об этом ее адвокату сообщили в жодинской тюрьме. Теперь Андреева должна находиться в СИЗО №1 по улице Володарского.





(будет дополнено)