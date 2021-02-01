В Китае ребенок бросил петарду в канализацию. На воздух взлетели сразу пять люков

Источник материала: Onliner

Очередной юный экспериментатор нашелся в Китае. В городе Дачжоу в провинции Сычуань на юге центральной части страны ребенок бросил петарду в канализационный люк. Опыт «удался».

Onliner уже писал о нескольких похожих инцидентах в Китае. Все они развиваются по похожему сценарию. Дети бросают зажженные петарды в канализацию. Скопившийся там метан взрывается, и порой инициаторы происшествия даже не успевают отбежать от его места. Судя по видео, на этот раз мальчик был готов к возможному эффекту. В ролике видно, как он, совершив задуманное, сразу отбегает в укрытие. Это был разумный поступок, ведь в данном случае на воздух взлетели сразу пять люков, изрядно испугав случайных прохожих. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.