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В Китае ребенок бросил петарду в канализацию. На воздух взлетели сразу пять люков
Источник материала: Onliner
Очередной юный экспериментатор нашелся в Китае. В городе Дачжоу в провинции Сычуань на юге центральной части страны ребенок бросил петарду в канализационный люк. Опыт «удался».
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Очередной юный экспериментатор нашелся в Китае. В городе Дачжоу в провинции Сычуань на юге центральной части страны ребенок бросил петарду в канализационный люк....
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