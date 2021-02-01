Ми-ми-ми дня! У кота Пусика из Гатово уже больше 1,5 миллиона подписчиков

Источник материала: Onliner

YouTube-канал дворового кота Пусика из Гатово перешагнул отметку в 1,5 миллиона подписчиков, сообщает belmir.by. А самое популярное видео — уже более 34 миллионов просмотров. Пусик теперь самая настоящая мировая звезда.

Кот Пусик живет в семье из Гатово. Его подобрала в 2014 году на улице пара, Вячеслав и Юлия, оба — ребята с ограничением слуха. Они обратили внимание на то, что кот достаточно умный и очень любит играть. После чего ребята стали записывать видео с ним и выкладывать на канал.

Самое популярное видео Пусика — это ролик о том, как он «заказывает» еду. Котик лапкой нажимает на звонок, ему приносят меню, а затем он выбирает из рисунков то, что хочет съесть.

Второе по популярности — встреча кота и хозяина после долгой разлуки в 20 дней. Кот бросился к хозяину и стал его вылизывать. Это видео посмотрели 19 миллионов человек.

Ну и третье — это способность Пусика пролезать через отверстия различного диаметра.