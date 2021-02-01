Парень напечатал клетку безопасности для слепого шпица

Источник материала: Onliner

С помощью 3D-принтеров можно делать крутые и полезные вещи в единичных экземплярах, которые не всегда можно найти в свободной продаже. В очередной раз это доказал дизайнер-любитель Чад Лаланд, который с помощью принтера сделал клетку безопасности для своего 18-летнего слепого померанского шпица.

Эта клетка нужна для того, чтобы Сиенна (это кличка шпица) не билась головой о стены и дверные косяки. Клетка напоминает дугу безопасности, которая с 2018 года применяется в автогонках «Формула-1» и младших сериях. Собачье «гало» крепится к ошейнику через три прорези и надежно фиксируется.





— Сиенна все еще привыкает к клетке, — цитирует Gizmodo хозяина собаки. — Ей уже 18 лет. Так что клетка, возможно, нужна ей ненадолго. Но, если я смогу сделать ее жизнь более комфортной в то время, которое у нее есть, то это хорошо.



