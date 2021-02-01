ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Парень напечатал клетку безопасности для слепого шпица

01.02.2021 14:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

С помощью 3D-принтеров можно делать крутые и полезные вещи в единичных экземплярах, которые не всегда можно найти в свободной продаже. В очередной раз это доказал дизайнер-любитель Чад Лаланд, который с помощью принтера сделал клетку безопасности для своего 18-летнего слепого померанского шпица.

Эта клетка нужна для того, чтобы Сиенна (это кличка шпица) не билась головой о стены и дверные косяки. Клетка напоминает дугу безопасности, которая с 2018 года применяется в автогонках «Формула-1» и младших сериях. Собачье «гало» крепится к ошейнику через три прорези и надежно фиксируется.

Парень напечатал клетку безопасности для слепого шпица

— Сиенна все еще привыкает к клетке, — цитирует Gizmodo хозяина собаки. — Ей уже 18 лет. Так что клетка, возможно, нужна ей ненадолго. Но, если я смогу сделать ее жизнь более комфортной в то время, которое у нее есть, то это хорошо.

Парень напечатал клетку безопасности для слепого шпица

3D-принтер Creality Ender 3 Pro
3 отзыва
FDM принтер, 1 экструдер, открытый корпус, алюминий, PLA/ABS/HIPS/FLEX/TPU 1.75 мм, подогрев стола 110 °C, экструдер 255 °C, область печати 220x220x250 мм
688 р.
8 предложений
3D-принтеры в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С помощью 3D-принтеров можно делать крутые и полезные вещи в единичных экземплярах, которые не всегда можно найти в свободной продаже. В очередной раз это доказал...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы хотим жить мирно, но если…». В Сеть «слили» новые записи Лукашенко от руки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by