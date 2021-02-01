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Парень напечатал клетку безопасности для слепого шпица
Источник материала: Onliner
С помощью 3D-принтеров можно делать крутые и полезные вещи в единичных экземплярах, которые не всегда можно найти в свободной продаже. В очередной раз это доказал дизайнер-любитель Чад Лаланд, который с помощью принтера сделал клетку безопасности для своего 18-летнего слепого померанского шпица.
Эта клетка нужна для того, чтобы Сиенна (это кличка шпица) не билась головой о стены и дверные косяки. Клетка напоминает дугу безопасности, которая с 2018 года применяется в автогонках «Формула-1» и младших сериях. Собачье «гало» крепится к ошейнику через три прорези и надежно фиксируется.
— Сиенна все еще привыкает к клетке, — цитирует
FDM принтер, 1 экструдер, открытый корпус, алюминий, PLA/ABS/HIPS/FLEX/TPU 1.75 мм, подогрев стола 110 °C, экструдер 255 °C, область печати 220x220x250 мм
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С помощью 3D-принтеров можно делать крутые и полезные вещи в единичных экземплярах, которые не всегда можно найти в свободной продаже. В очередной раз это доказал...
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