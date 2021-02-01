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Реальная Россия: как живут деревни, оторванные от цивилизации (видео)

01.02.2021 14:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Россия, Восточная Сибирь, район озера Байкал. Каждый месяц Андриан доставляет почту в окрестные деревни. Расстояние в одну сторону 150 километров. Звучит просто, если не брать во внимание один момент: по маршруту следования нет дорог. Лишь глухая тайга, болота, дикие хищники и отсутствие связи с внешним миром. Рассчитывать можно только на себя. Андриан говорит, что ударили холода, земля замерзла и появился зимник, поэтому ехать будет легче. Летом дорога занимала три дня, а сейчас можно справиться и за день. Onliner совместно с Samsung Galaxy Note20 Ultra продолжает путешествие по транссибирскому пути от Москвы до Владивостока, чтобы взглянуть на страну глазами ее жителей. 

 
 
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Россия, Восточная Сибирь, район озера Байкал. Каждый месяц Андриан доставляет почту в окрестные деревни. Расстояние в одну сторону 150 километров. Звучит просто,...
 
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