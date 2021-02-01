Как танк с бойницей. Водитель выехал на улицу на заснеженном Audi (видео)

Источник материала: Onliner

Новость про женщину на Jaguar, которая остановила левую полосу проспекта, чтобы все-таки очистить лобовое стекло от снега, напомнила о явлении «лень смахнуть снег». «У нее сразу вообще там танк был с маленьким иллюминатором посередине», — писал очевидец о Jaguar. Сегодня пользователи прислали другой видеопример, иллюстрирующий, как выглядит такой «танк».

Заснеженный Audi заметил наш читатель Тимур на ул. Якуба Коласа в столице. Все стекла автомобиля были плотно запорошены — даже боковые. Только с ветрового стекла смахнули неширокую полоску, обеспечивающую обзор впереди. Очевидно, водитель решил, этого достаточно для городской езды.

На самом деле очевидно, что подобной «амбразуры» недостаточно. В пункте 9.3 ПДД закреплена обязанность водителя содержать в чистоте его стекла и внешние световые приборы, а в 10.3 — запрет на участие в движении на ТС, с загрязнениями (наслоениями), ограничивающими обзорность дороги. Но дело даже не в Правилах, а в элементарной безопасности.

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