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Как танк с бойницей. Водитель выехал на улицу на заснеженном Audi (видео)
Источник материала: Onliner
Новость про женщину на Jaguar, которая
Заснеженный Audi заметил наш читатель Тимур на ул. Якуба Коласа в столице. Все стекла автомобиля были плотно запорошены — даже боковые. Только с ветрового стекла смахнули неширокую полоску, обеспечивающую обзор впереди. Очевидно, водитель решил, этого достаточно для городской езды.
На самом деле очевидно, что подобной «амбразуры» недостаточно. В пункте 9.3 ПДД закреплена обязанность водителя содержать в чистоте его стекла и внешние световые приборы, а в 10.3 — запрет на участие в движении на ТС, с загрязнениями (наслоениями), ограничивающими обзорность дороги. Но дело даже не в Правилах, а в элементарной безопасности.
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