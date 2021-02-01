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СК: 50 милиционеров пострадали от действий протестующих

01.02.2021 14:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Начальник управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Конопляник рассказал, что во время протестов в Пинске пострадали более 50 сотрудников милиции. Он заявил, что участники протестов использовали тротуарную плитку, палки, урны, арматуру и распыляли слезоточивый газ, передает БЕЛТА.

Конопляник заявил, что общая сумма причиненного вреда составила 23 тысячи рублей, так как были повреждены авто и другое имущество УВД  Брестского облисполкома и здание Пинского райисполкома.

СК: 50 милиционеров пострадали от действий протестующих

— Наиболее активные участники массовых беспорядков задержаны сразу после участия в них, — рассказал Дмитрий Конопляник. — Допрошены обвиняемые, потерпевшие и около сотни свидетелей, проведен осмотр мест происшествий, изъятых в ходе него предметов. Особое внимание уделялось изучению видеозаписей, размещенных в интернете и в мобильных телефонах обвиняемых. Благодаря этому детально установлены действия каждого из фигурантов.

СК: 50 милиционеров пострадали от действий протестующих

В отношении десяти обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство и передано прокурору для направления в суд. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении насилия над личностью, погромах, уничтожении имущества). Девять обвиняемых заключены под стражу, еще один — под домашним арестом. Все они жители Пинска в возрасте от 18 до 44 лет. Пятеро ранее привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.






 
 
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Начальник управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Конопляник рассказал, что во время протестов в Пинске пострадали более 50 сотрудников...
 
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