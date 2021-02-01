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Лобовое столкновение в Витебской области: погибла женщина, пострадал 4-летний ребенок
Источник материала: Tut.by
Смертельная авария произошла 29 января в Витебской области. Об этом
По информации инспекторов, на 40-м километре трассы Витебск — Лиозно — граница РФ водитель Audi 80 столкнулся с Renault Megane, который двигался ему навстречу.
В результате ДТП 29-летняя пассажирка Renault получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в реанимационное отделение больницы, где позже умерла. Также в аварии пострадал 4-летний ребенок.
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Авария произошла 29 января на 40-м километре трассы Витебск - Лиозно - граница РФ.
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