Лобовое столкновение в Витебской области: погибла женщина, пострадал 4-летний ребенок

Источник материала: Tut.by

Смертельная авария произошла 29 января в Витебской области. Об этом сообщили в ГАИ.

По информации инспекторов, на 40-м километре трассы Витебск — Лиозно — граница РФ водитель Audi 80 столкнулся с Renault Megane, который двигался ему навстречу.

В результате ДТП 29-летняя пассажирка Renault получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в реанимационное отделение больницы, где позже умерла. Также в аварии пострадал 4-летний ребенок.