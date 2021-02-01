Получить 10% годовых в валюте и не прогореть ― простые правила покупки токенов

Источник материала: ProBusiness



Антон Дмитриев. Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Корпоративные токены с каждым годом привлекают все больше интереса инвесторов. С одной стороны, перспектива вложиться под 5% и более годовых в валюте выглядит привлекательно. Особенно по сравнению с более консервативными инструментами. С другой ― этот путь тоже не лишен риска. Как снизить риски и не потерять деньги?

СЕО лизинговой компании «Открытая линия» Антон Дмитриев ― профессиональный инвестор и активный участник этого рынка. В феврале 2021 компания в четвертый раз выпускает собственные токены на площадке finstore.by. Антон составил чек-лист: на что обратить внимание, покупая токены компаний.

— В первую очередь к токенам применимо главное правило инвестиций ― диверсификация портфеля. Принимая решение купить корпоративные токены, я бы предпочел разбить сумму на несколько предложений ― например, вложился бы в 10 компаний в разной пропорции.

Есть одно важное отличие корпоративных токенов от всех других инструментов инвестирования ― на другой стороне существует определенный бизнес-процесс. Именно умение компании делать бизнес уменьшает риски инвестора. Не ее репутация или просто удача ― а устоявшиеся процессы. Инвестируйте в устойчивые бизнес-модели и в компании, которые уже продемонстрировали свою способность заработать на конкретном рынке и устойчиво генерировать в нем прибыль. Как это понять? По моему убеждению, только по финансовым показателям.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Какие финансовые показатели важны?

Финансовые показатели компании, которая размещает свои токены, можно изучить в White Paper ― этот документ в обязательном порядке размещается при выходе на ICO. Вы можете изучить данные за несколько лет, например:

Размер собственного капитала. Есть смысл посмотреть, на какую сумму краткосрочные активы превышают краткосрочные пассивы ― это чистый рабочий капитал или условно свободные денежные средства. Иными словами, это тот запас финансовой устойчивости, который позволяет компании осуществлять бизнес, не опасаясь за свое финансовое положение даже в самой критической ситуации.

У компании должны быть деньги на то, чтобы рассчитаться с офертой. Представьте, что вам и еще сотне инвесторов потребовались обратно вложенные деньги ― сможет ли компания просто взять и перечислить их обратно? Также можно проверить и сами случаи оферты ― какие компании уже возвращали деньги своим инвесторам по их запросу.

Соотношение объема эмиссии к собственному капиталу или активам. Представим, что стоимость чистых активов компании составляет $ 100 тысяч, а привлекает она $ 1 млн. На мой взгляд, это несоизмеримо много.

Еще один пример. На балансе «Открытой линии» находятся активы на сумму более 70 миллионов белорусских рублей. Мы привлекли инвестиций на сумму около 5 миллионов белорусских рублей. Соотношение инвестиций к нашему бизнесу — менее 10%.

Также можно оценить динамику собственного капитала: состоялся ли прирост и в каком удельном весе. Данный параметр позволяет оценить, насколько успешнее предприятие наращивает прибыль относительно иных заказчиков ICO.

Играют ли роль планы компании ― на что она собирает средства?

В White Paper вряд ли будет подробно прописано, на что действительно уйдут привлеченные средства ― компания не обязана об этом отчитываться. Но общие слова о том, куда компания направит деньги, могут быть.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Так что у вас, скорее всего, не будет возможности оценить достижимость или недостижимость цели. Но зато будет возможность оценить ее категорию. Более подходящей целью инвестирования токенов являются те, которые связаны с осуществлением уже организованной, успешной коммерческой деятельности.

Представим, что перед вами токены коммерчески успешного завода. Логичным продолжением его деятельности может быть построение второго завода, усовершенствование существующего. Велика вероятность, что компания грамотно распорядится вашими деньгами. Другое дело, если этот завод решил запустить внутренний стартап или открыть цех по производству совершенно новой для него продукции. В таком случае риски будут выше.

Кроме финансовых показателей ― что еще важно?

На самом деле этого может быть достаточно. Но также можно открыть Google и изучить отзывы о компании ― что о ней говорят партнеры и клиенты. Опять-таки, на предмет того, выполняет ли она свои обязательства. Проверить можно и информацию о судебных делах.

Дальнейший выбор зависит от личных предпочтений инвестора ― возможно, какой-то бренд при прочих равных у вас вызывает больше симпатии или доверия.



Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

А как убедиться в надежности площадки?

За сохранность ваших инвестиций отвечает не только компания, разместившая токены, но и площадка-посредник ― обычно это биржа. Вот что будет говорить о ее надежности:

«Жизнь» на площадке: проверьте, выпускаются ли на ней новые эмиссии, поступают ли новые средства; сколько в принципе компаний, инвесторов и денег размещено на этой площадке

Акционеры биржи: их высокая деловая репутация будет говорить о надежности площадки.

Технологичность платформы, которая построена на современных стеках разработки и отвечает требованиям информационной безопасности.

Рассмотрим для примера криптоплатформу finstore.by. Есть несколько аргументов, почему мы рассматриваем ее как надежного партнера:

Входит в состав банковского холдинга БелВЭБ, а значит, дает банковские гарантии. Прошла аудит международной компании из Большой четверки и работает в зоне регулирования Парка высоких технологий. Активно развивается: с конца 2019 на площадке были собраны инвестиции в размере почти $ 15 млн, количество инвесторов составляет более 2500 человек. Все эмитенты токенов, представленные на платформе, проходят проверку на финансовую устойчивость и соответствуют требованиям, установленным Парком высоких технологий.



Александр Комаров, операционный директор finstore.by

— Мы проводим многоуровневую проверку потенциальных эмитентов и не вступаем в сотрудничество с компаниями, инвестирование в которые может нести повышенные риски. Например, не работаем со стартапами или с теми, кто хотел бы привлечь инвестиции на сумму, в разы превышающую собственную выручку.

Таким образом, инвестирование в токены на нашей платформе лишено многих рисков. Чтобы еще немного их снизить, рекомендую начинающему инвестору довериться токенам известных компаний, которые долгое время успешно работают. Доходность по таким токенам может быть чуть ниже, но это своего рода плата за минимальный риск.

Со своей стороны, нам всегда приятно выстраивать отношения с лидерами отрасли — от системного сотрудничества выигрывают не только платформа и эмитент, но и инвесторы. Партнерские отношения с компанией «Открытая линия» — история про такие отношения. Мы сотрудничаем около года. За это время компания разместила 3 выпуска токенов и сейчас выпускает четвертый.

5 причин инвестировать в «Открытую линию»

1. Компания 13 лет успешно работает на рынке финансовых услуг.

2. Размер балансовых активов компании по итогам трех кварталов 2020 года составляет 71,3 млн рублей ($ 27 млн). За этот период ее чистая прибыль на 700% превысила показатели аналогичного периода 2019 года. Собственный капитал компании вырос от 4,86 млн до 6,28 млн белорусских рублей.

3. Компания трижды выпускала свои токены. За год общая сумма собранных инвестиций составила порядка $ 2,2 млн. Это один из наиболее успешных показателей на площадке finstore.by

4. Летом 2020 компания в краткие сроки выполнила свои обязательства перед инвесторами, обслужив оферту в размере $ 169 тысяч.

5. На октябрь 2020 компания сохраняет высокий уровень денежных средств на счетах в форме депозитов и ценных бумаг Министерства финансов в эквиваленте 6,3 млн белорусских рублей.

Партнер проекта — лизинговая компания «Открытая линия». 1 февраля компания в четвертый раз выпустила корпоративные токены.



Информация, изложенная в материале, не является инвестиционной рекомендацией. Помните, что инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций.

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