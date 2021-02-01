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Луи Гаррель и Летиция Каста ждут ребенка

01.02.2021 16:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Французские знаменитости Летиция Каста и Луи Гаррель станут родителями: снимки, подтверждающие беременность супермодели, уже попали на обложку свежего номера издания Voici.

Роман 42-летней Касты и 37-летнего Гарреля начался в 2015 году, а через два года знаменитости сыграли роскошную свадьбу на Корсике. А теперь западные таблоиды рассекретили беременность ангела Victoria's Secret. Папарацци успели подловить модель на улицах Парижа - на снимках заметен явно округлившийся живот звезды.

Фотографии беременной Касты попали на обложку французского издания Voici и стали подтверждением того, что Гаррель и Каста ожидают пополнения в семье.

На фото Каста предстала в розовом кардигане, черных брюках и распахнутой настежь куртке - однако одежда совершенно не скрывает весьма заметную беременность актрисы.

Сами знаменитости не спешат давать официальных комментариев, но поклонники уже успели поздравить пару в социальных сетях.

Отметим, что малыш станет первым общим ребенком актера и модели. Каста растит троих детей - дочерей Сатин и Софию, а также сына Орландо. А вот у Гарреля есть дочка Селин, которую актер удочерил вместе с экс-партнершей Валерией Бруни-Тедески.

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Свежие снимки супермодели попали в распоряжение французских таблоидов и приятно удивили поклонников: округлившиеся формы Касты сказали сами за себя.
 
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