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"Вы заслужили счастье": памятные цитаты Бориса Ельцина - видео

01.02.2021 16:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Девяносто лет назад 1 февраля в селе Бутка родился первый президент России Борис Ельцин. Детство он провел в городе Березники, расположенном в Пермской области. Там же закончил школу.

Окончив обучение на строительном факультете Уральского политехнического института, после распределения освоил за год ряд специальностей: работал и каменщиком, и маляром, а после стал начальником строительного управления треста.

© Sputnik / Владимир Родионов
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В 1978-м он получил депутатский мандат Верховного Совета СССР. Впрочем, в партии Ельцин разочаровался.

"Вступая в партию, я верил в идеалы, вступал с полной уверенностью, что я буду участвовать в духовном и человеческом процессе возрождения нашей страны. Но когда я поработал два-три года в составе Политбюро, то понял, что многие из них не являются "умом, честью и совестью" ни партии, ни нашего народа, ни нашей эпохи. Не являются они и высшим интеллектом нашей страны", - говорил он в начале 90-х в непубличной беседе.

А 12 июня 1991 года Ельцин был избран первым президентом России. Именно при вступлении в должность президента он произнес фразу: "Великая Россия поднимается с колен".

Период правления Ельцина ознаменовался августовским путчем и распадом Советского Союза в 1991 году. Ельцин "отпустил" цены, разрешил приватизацию. Дважды президенту пытались объявить импичмент.

Указ о своей отставке Борис Николаевич подписал сам - 31 декабря 1999-го.

"Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку", - сказал он, эти слова президента помнят многие.

"Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас: будьте счастливы. Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие", - произнес Ельцин в том памятном выступлении.

Другие цитаты первого президента России смотрите на видео Sputnik.

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Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения первого президента России. Каким был и о чем говорил Борис Ельцин, вспоминайте вместе со Sputnik.
 
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