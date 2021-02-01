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Фактическая безработица в Беларуси - около 210 тысяч человек. Как влияют на нее возраст и образование

01.02.2021 16:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В четвертом квартале 2020 года уровень фактической безработицы в Беларуси составил 4,1% от численности рабочей силы. Об этом говорят данные выборочного обследования Белстата по методологии Международной организации труда. В численном выражении безработными в четвертом квартале прошлого года были около 210 тысяч человек.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как Белстат получает данные о фактической безработице

Выборочное обследование домохозяйств в целях изучения проблем занятости населения проводится раз в квартал по методологии Международной организации труда. В ходе обследования опрашивается население от 15 до 74 лет. Нижняя граница определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, а верхняя граница — с учетом наличия фактов экономической деятельности. Обследование проводится во всех областях и Минске по выборочному принципу.

В третьем квартале 2020 года фактическая безработица составляла 4% от численности рабочей силы, во втором квартале — 4,2%, в первом квартале — тоже 4,1%.

Среди возрастных групп самой высокой безработица была в категории от 15 до 19 лет — 18,3%. Следом идут категории от 20 до 23 лет (9,3%) и от 60 до 74 лет (6,6%). Самая низкий уровень безработицы в возрастной группе от 30 до 34 лет — 2,6%.

Среди мужчин уровень фактической безработицы оказался выше, чем среди женщин — 4,6% против 3,5%. Городское население от сельского по этому показателю практически не отличается. Если в городах безработных 4,1%, то на селе — 4%.

По уровню образования безработных больше всего среди людей с общим базовым образованием — 11,7%. Следом идут люди с общим средним образованием (6,5%), с профессионально-техническим образованием (5%) и средним специальным образованием (3,1%). Меньше всего безработица среди людей с высшим образованием — 2,6%.

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Теги: Минск
 
 
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В четвертом квартале 2020 года фактическая безработица составляла 4,1% от численности трудоспособного населения.
 
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