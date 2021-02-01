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Фактическая безработица в Беларуси - около 210 тысяч человек. Как влияют на нее возраст и образование
Источник материала: Tut.by
В четвертом квартале 2020 года уровень фактической безработицы в Беларуси составил 4,1% от численности рабочей силы. Об этом
В третьем квартале 2020 года фактическая безработица
Среди возрастных групп самой высокой безработица была в категории от 15 до 19 лет — 18,3%. Следом идут категории от 20 до 23 лет (9,3%) и от 60 до 74 лет (6,6%). Самая низкий уровень безработицы в возрастной группе от 30 до 34 лет — 2,6%.
Среди мужчин уровень фактической безработицы оказался выше, чем среди женщин — 4,6% против 3,5%. Городское население от сельского по этому показателю практически не отличается. Если в городах безработных 4,1%, то на селе — 4%.
По уровню образования безработных больше всего среди людей с общим базовым образованием — 11,7%. Следом идут люди с общим средним образованием (6,5%), с профессионально-техническим образованием (5%) и средним специальным образованием (3,1%). Меньше всего безработица среди людей с высшим образованием — 2,6%.
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Фактическая безработица в Беларуси - около 210 тысяч человек. Как влияют на нее возраст и образование
В четвертом квартале 2020 года фактическая безработица составляла 4,1% от численности трудоспособного населения.
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