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TikTok заблокировал контент 11 аккаунтов с призывами к незаконным акциям в РФ

01.02.2021 16:50 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Социальная сеть TikTok частично или полностью заблокировала 11 аккаунтов пользователей, которые публиковали призывы к несанкционированным акциям в России и агитировали несовершеннолетних к участию в них.

Об этом в понедельник сообщил глава рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич, передает ТАСС.

"Я много говорил о том, чтобы западные соцсети блокировали контент, который противоречит правовым нормам нашей страны. Свершилось! TikTok прислушался к призывам гражданских активистов, то есть нас с вами", - отметил Малькевич в своем Telegram-канале.

По его словам, в палате "внимательно следили за аккаунтами, которые публиковали призывы к несанкционированным митингам и агитировали несовершеннолетних".

"И сейчас мы видим, что эти аккаунты частично или полностью заблокированы. Из 14 самых активных аккаунтов доступ к двум был ограничен, у пяти аккаунтов был удален весь контент, у четырех аккаунтов был точечно удален запрещенный контент", - подчеркнул член ОП.

Малькевич также добавил, что при этом соцсеть "приняла меры пока еще не ко всем пользователям, которые публиковали противоправный контент".

 
 
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Социальная сеть TikTok частично или полностью заблокировала 11 аккаунтов пользователей, которые публиковали призывы к несанкционированным акциям в России и...
 
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