Павел Усов: Медведев назвал цену поддержки Лукашенко

"Нам нужно интегрироваться теснее и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты”, - подчеркнул Медведев.





Что бы это значило? Этот вопрос «Белорусский партизан» задал доктору политических наук Павлу Усову.





- Как мне думается, это и есть цена вопроса поддержки для Лукашенко. Россия дала ясно понять, что не намерена отказываться от планов по захвату соседних территорий и расширению империи настолько, насколько ей позволяют ресурсы и возможности. Сегодня возможностей для этого очень много. Режим Лукашенко ослаблен, его легитимность окончательно утрачена, силовики и окружение ориентированы на Москву, потому что только Кремль является гарантом их собственной безопасности. Репрессии, санкции, отток человеческих ресурсов окончательно подорвут экономический базис.





Более того, даже часть антилукашенковского электората продолжает надеяться на то, что рука Москвы решит проблему Лукашенко. Поэтому если за интеграцией будет просматриваться уход Лукашенко, то частью населения она будет восприниматься позитивно.





В свою очередь, и для Кремля важно показать и обществу, и миру, что мощь России остается на прежнем уровне и продемонстрировать новые геополитические победы.





- Медведев продублировал «интеграционный ультиматум», но в более резкой форме. «Вплоть до единой валюты» - это максимальные пожелания Кремля?





- Интеграция, понятно, выйдет за границы экономической. Если будут полностью объединены системы безопасности, что это значит, что белорусские солдаты отправятся служить в Чечню, Сирию, Донбасс, и наши граждане превратятся в пушечное мясо "хромой империи".





Стоимость поддержки власти Лукашенко фактически равна стоимости интеграции.





- «Сейчас там (в Беларуси) немножко другая ситуация, нужно чтобы они нормализовали в целом ситуацию внутри страны». Зачем сделана эта оговорка?





- Москве выгодно, чтобы Лукашенко полностью подавил протесты, так как интеграция при национально-демократическом подъеме потребует дополнительных затрат на подавления и репрессии. Более того, Москва будет выглядеть как явный агрессор. В свою очередь, нынешняя политика режима Лукашенко должна истощить силы и энергию системы и общества, после чего Москва быстро и эффективно реализует свою политику.



