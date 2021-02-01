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Вместо операционной - камера: хирурга Сергея Бровко отправили на 15 суток ареста

01.02.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Врач эндоваскулярный хирург 10 ГКБ Сергей Бровко сегодня получил 15 суток административного ареста по первой части статьи 23.34.



Административное дело рассматривала судья Наталья Бугук. 

Вероятно, судьи, так щедро одаривающие профессионалов от медицины сутками, думают, что ресурс беларусской медицины бесконечен? Что врачей хватит на всех? 

Не хватит. 

Когда нужна будет помощь человеку с инфарктом или ОКС, когда счёт времени на проведение медицинской манипуляции идёт на минуты, врач будет сидеть в тюрьме. 

Место медика - в операционной, в кабинете, в процедурной, около своего пациента. И нигде более, отмечает телеграм-канал Белые халаты. 
 
 
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Врач эндоваскулярный хирург 10 ГКБ Сергей Бровко сегодня получил 15 суток административного ареста по первой части статьи 23.34.
 
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