Мороз как способ заставить коммунальщиков работать

В ближайшие дни в Беларусь снова вернутся сильные морозы. В этой связи по поручению главы Мингорисполкома в Минске ввели запрет на раскопки, чтобы не произошло повреждение подземных коммуникаций в заморозки.





"Городским службам серьезно подготовиться к предстоящему похолоданию и обеспечить качественную работу всех систем", - поручил Владимир Кухарев.





Также в ЖКХ будут сформированы аварийные круглосуточные бригады.





Может, на этот раз трубы перестанет рвать ли хотя бы коммунальщики их будут чинить оперативно, вместо того, чтобы охотиться на флаги с ленточками.















