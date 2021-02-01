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После отказа от спонсирования ЧМ по хоккею в Минске Skoda оформляет посты только в БЧБ

01.02.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Skoda, отказавшая от спонсирования ЧМ по хоккею в Беларуси, теперь офрмляет свои посты в БЧБ-цветах.

После отказа от спонсирования ЧМ по хоккею в Минске Skoda оформляет посты только в БЧБ
Громкое заявление представители чешского автомобильного бренда Skoda сделали 16 января: компания отказалась быть спонсором чемпионата мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси. 

А накануне о таком же решении объявила компания Nivea: она откажется от спонсорства ЧМ по хоккею, если турнир не перенесут из Беларуси. Так и случилось: через два дня стало официально известно, что у Беларуси забрали право проведения Чемпионата мира по хоккею.

Интересно, что три последних поста в своем официальном Instagram-аккаунте Skoda выполнила в бело-красно-белых цветах. Так бренд прорекламировал новую Skoda Fabia:

- Посмотрите вокруг. Мы уверены – вам понравится то, что вы увидете, - таким текстом сопровождается бело-красно-белая картинка.


- Жизнь - увлекательная поездка. Давайте посмотрим, к чему это приведет нас дальше, - говориться в другом сообщении.


- Не только красивое лицо. Это то, что внутри.

Сам бренд пока это не прокомментировал. И, кстати, страничка беларуского представительства Skoda осталась прежней.

Напомним, недавно стало известно, что Генеральная прокуратура Беларуси готовит пакет документов на эту тему, сообщив, что к рассмотрению принято некое обращение неких "неравнодушных" граждан о незарегистрированной символике. 

Утверждается, под обращением подписались более сотни граждан. 

Тем временем петиция против признания бело-красно-белого флага "экстремистским" за два с лишним дня набрала почти 75 тысяч подписей.
 
 
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Skoda, отказавшая от спонсирования ЧМ по хоккею в Беларуси, теперь офрмляет свои посты в БЧБ-цветах.
 
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