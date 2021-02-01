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Под петицией против запрета БЧБ-символики уже подписались 74 тысячи беларусов. А ты?
Источник материала: Партизан
После новости о возможном запрете бело-красно-белой символики на сайте «Удобный город» появилась
Прошло всего пара дней сбора подписей, а под петицией (на момент подготовки заметки) уже подписались почти 74 тысячи человек.
Авторы обращения настаивают, что просьбы 100 человек недостаточно, чтобы запретить БЧБ-символику, которую используют миллионы белорусов.
Петицию опубликовал Координационный совет после того, как генпрокуратура заявила о том, что готовятся документы для признания некогда гсударственного БЧБ-флага "экстремистским".
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После новости о возможном запрете бело-красно-белой символики на сайте «Удобный город» появилась петиция против такой инициативы.
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