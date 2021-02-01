﻿ Под петицией против запрета БЧБ-символики уже подписались 74 тысячи беларусов. А ты?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под петицией против запрета БЧБ-символики уже подписались 74 тысячи беларусов. А ты?

01.02.2021 17:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

После новости о возможном запрете бело-красно-белой символики на сайте «Удобный город» появилась петиция против такой инициативы.

Прошло всего пара дней сбора подписей, а под петицией (на момент подготовки заметки) уже подписались почти 74 тысячи человек.



Авторы обращения настаивают, что просьбы 100 человек недостаточно, чтобы запретить БЧБ-символику, которую используют миллионы белорусов. 

Петицию опубликовал Координационный совет после того, как генпрокуратура заявила о том, что готовятся документы для признания некогда гсударственного БЧБ-флага "экстремистским".
 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После новости о возможном запрете бело-красно-белой символики на сайте «Удобный город» появилась петиция против такой инициативы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Touch ID могут вернуть в «айфоны» в новом поколении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by