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Топ-менеджера "Зубр Капитал" арестовали на 15 суток

01.02.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне были задержаны сотрудники инвесткомпании «Зубр Капитал» — управляющий партнёр Николай Шестак и руководитель департамента и контроллинга и риск-менеджмента Евгений Бачищев.

UPD: 11.57. Евгения Бачищева осудили по ч.1 ст. 23.34 в суде Октябрьского района, сообщает телеграм-канал «Списки задержанных». Судья дала ему 15 суток.

«В воскресенье 31 января 2021 года наши коллеги Николай Шестак и Евгений Бачищев были задержаны, — рассказали dev.by в «Зубр Капитал». — Это произошло в воскресенье в нерабочее время и не на рабочем месте. Задержание не связано с деятельностью «Зубр Капитал». 

На данный момент у нас нет точной информации, что произошло и при каких обстоятельствах. Но мы знаем наших коллег как высоких профессионалов и порядочных людей и уверены, что они не могли совершить противоправные действия. 

Мы внимательно следим за ситуацией и оказываем необходимую поддержку родным и близким».

В компании не смогли рассказать, в связи с чем были задержаны их топ-менеджеры и где сейчас находятся. По информации лишённого регистрации ПЦ «Весна», вчера Шестак и Бачищев находились в Октябрьском РУВД.

Николай Шестак в «Зубр Капитал» отвечает за взаимоотношения с инвесторами, является руководителем проекта по запуску фонда Zubr Capital Fund I. Обеспечивает правовое сопровождение всех ключевых проектов «Зубр Капитал». 

В компании «Атлант Телеком» обеспечивал полный инвестиционный цикл, включая привлечение инвестиций ЕБРР, реализацию её стратегии, подготовку и осуществление выхода из данной инвестиции путем продажи стратегическому инвестору. 

В настоящее время является членом совета директоров компании Uniflex. В 2020 году стал управляющим партнёром «Зубр Капитал».

Евгений Бачищев отвечает за риск-менеджмент, регулярную отчётность и модель фонда, общее руководство постановкой управленческого учёта и системы бюджетирования у портфельных компаний. Имеет более 10 лет опыта работы аналитиком и руководителем контроллинга в компаниях «Атлант-М», «Трайпл», «Атлант Телеком». Участвовал в сделке по продаже компании «Атлант Телеком».

Справка. Управляющая компания «Зубр Капитал» — первая на территории Республики Беларусь профессиональная компания, управляющая фондами прямых инвестиций. Была основана в 2010 году из топ-менеджмента международного автомобильного холдинга «Атлант-М». 

«Зубр Капитал» инвестирует в разные сектора белорусской экономики, включая телекоммуникации, информационные технологии, банковскую и финансовую сферы, производство товаров народного потребления, ритейл, товары длительного пользования, инновационные технологии.

В управлении «Зубр Капитал» находится два фонда: SMH (запущен в 2010 году) и Zubr Capital Fund I (запущен в 2016 году). Привлекала инвестиции Европейского банка реконструкции и развития, Голландского фонда развития (FMO).
 
 
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Накануне были задержаны сотрудники инвесткомпании «Зубр Капитал» — управляющий партнёр Николай Шестак и руководитель департамента и контроллинга и...
 
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