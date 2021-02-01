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Журналистке Надежде Калининой грозит до 25 суток ареста - она требует Качанову в качестве свидетеля
Источник материала: Партизан
Журналистке TUT.BY Надежде Калининой грозит до 25 суток ареста
в суде
На нее составили сразу 2 протокола: за якобы пикет в месте, где проходил съезд делегатов ВНС и за "неповиновение требованиям сотрудника милиции".
Дело рассматривает судья Татьяна Шотик. Надежда во время процесса находится в изоляторе на Окрестина, связь с ней — через скайп.
Она успела сообщить, что восемь раз просила сотрудников милиции допустить к ней адвоката, который 29 января приезжал в Ленинское РУВД, однако право на защиту было нарушено.
Кроме того, журналист рассказала адвокату в суде, что плохо себя чувствует, обострилась мигрень, в камере на 5 человек содержат 12 женщин.
Калинина также попросила вызвать в суд в качестве свидетелей Наталью Кочанову, Андрея Савиных и Марианну Щеткину, которые видели ее на съезде и могут подтвердить ее слова.
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Журналистке TUT.BY Надежде Калининой грозит до 25 суток ареста
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