﻿ Журналистке Надежде Калининой грозит до 25 суток ареста - она требует Качанову в качестве свидетеля. 21.by
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Журналистке Надежде Калининой грозит до 25 суток ареста - она требует Качанову в качестве свидетеля

01.02.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналистке TUT.BY Надежде Калининой грозит до 25 суток ареста


в суде

На нее составили сразу 2 протокола: за якобы пикет в месте, где проходил съезд делегатов ВНС и за "неповиновение требованиям сотрудника милиции".

Дело рассматривает судья Татьяна Шотик. Надежда во время процесса находится в изоляторе на Окрестина, связь с ней — через скайп. 

Она успела сообщить, что восемь раз просила сотрудников милиции допустить к ней адвоката, который 29 января приезжал в Ленинское РУВД, однако право на защиту было нарушено. 

Кроме того, журналист рассказала адвокату в суде, что плохо себя чувствует, обострилась мигрень, в камере на 5 человек содержат 12 женщин.

Калинина также попросила вызвать в суд в качестве свидетелей Наталью Кочанову, Андрея Савиных и Марианну Щеткину, которые видели ее на съезде и могут подтвердить ее слова.
 
 
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