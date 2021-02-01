﻿ РЖД обещают Беларуси цены на перевалку нефтепродуктов не дороже балтийских. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

РЖД обещают Беларуси цены на перевалку нефтепродуктов не дороже балтийских

01.02.2021 17:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Перевозка нефтепродуктов из Беларуси в российские порты обойдется республике не дороже, чем перевалка в Прибалтику, заявил в понедельник замгендиректора РЖД Алексей Шило.

"Насколько мне известно, договоренность между правительствами двух стран заключается в том, чтобы удорожания не было. Мы оценивали железнодорожную составляющую, я могу сказать, что с учетом тарифа по Беларуси, тарифа по РЖД, скидки при перевозке разных номенклатурных групп, получается, что у нас уже сопоставимые условия по железной дороге", - рассказал Шило.

Он отметил, что еще раньше РЖД ввели 50-процентную скидку на перевалку нефтепродуктов из Беларуси в российские северо-западные порты и возврат пустых цистерн. Этот дисконт действует до конца 2025 года.

Согласно распоряжению правительства России, двухстороннее соглашение между Минском и Москвой по перевозке нефтепродуктов действительно до 31 декабря 2023-го с правом продления.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перевозка нефтепродуктов из Беларуси в российские порты обойдется республике не дороже, чем перевалка в Прибалтику, заявил в понедельник замгендиректора РЖД...
 
Новости дня
Новости разные
 
В местах, связанных с восстанием Кастуся Калиновского, побывали активисты Барановичей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by