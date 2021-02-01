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Андрей Капский отказался комментировать свое участие в ВНС

01.02.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель БАТЭ Андрей Капский отказался комментировать свое участие во Всебелорусском народном собрании.




Ранее сообщалось, что всего 28 представителей спортивной отрасли примут участие в мероприятии.

ВНС должно пройти 11-12 февраля в Минске, туда приедут 2700 делегатов (в подавляющем большинстве это депутаты, чиновники и обладатели высоких должностей в госсекторе).
 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель БАТЭ Андрей Капский отказался комментировать свое участие во Всебелорусском народном собрании.
 
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