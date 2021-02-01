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Андрей Капский отказался комментировать свое участие в ВНС
Источник материала: Партизан
Руководитель БАТЭ Андрей Капский отказался комментировать свое участие во Всебелорусском народном собрании.
Ранее сообщалось, что всего 28 представителей спортивной отрасли примут участие в мероприятии.
ВНС должно пройти 11-12 февраля в Минске, туда приедут 2700 делегатов (в подавляющем большинстве это депутаты, чиновники и обладатели высоких должностей в госсекторе).
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Руководитель БАТЭ Андрей Капский отказался комментировать свое участие во Всебелорусском народном собрании.
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