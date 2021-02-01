Евро и доллар немного притормозили

На первых торгах февраля белорусский рубль укрепился к евро и доллару, но значительно девальвировался к российскому рублю. Как следствие, стоимость валютной корзины выросла на 0,22%.





Значение корзины валют растёт уже пятые торги подряд и поднимается до максимума за 28 дней.





Курс доллара упал на 0,0067 BYN до 2,6195 BYN/USD и покинул максимум за 86 дней, на котором оказался по итогам пятничных торгов.





Американец до этого дорожал шесть раз подряд. Его стоимость за это время подскочила на 0,0890 BYN.





Если на предыдущих торгах через биржу прошло $62,6 млн (максимум за 25 дней), то сегодня объём торгов снизился в 1,7 раза до $37,1 млн.





Курс евро снизился на 0,0056 BYN до 3,1742 BYN/EUR и оставил исторический максимум, который был установлен на торгах 29 января 2021.





Стоимость евровалюты за последние шесть торговых сессий скакнула на 0,0999 BYN вверх.





Курс российского рубля подскочил на 0,0235 BYN до 3,4693 BYN/100 RUB.





Сотня российских рублей подорожала до максимума за 17 дней.





Итоги недели 25-29 января на валютном рынке Беларуси

За последнюю неделю января, белорусский рубль девальвировался к доллару и евро сильнее, чем смог укрепиться за предыдущие три недели. В результате все валюты подорожали к белорусскому рублю:





курс доллара +0,0787 BYN (+3,09%);

курс евро +0,0812 BYN (+2,62%);

курс российского рубля +0,0197 BYN (+0,57%);

Итоги января 2021 на валютном рынке Беларуси

За первый месяц года белорусский рубль существенно девальвировался к доллару, но смог подорожать к российскому рублю:





курс доллара подскочил на 0,0473 BYN (+1,83%) и оказался на максимуме почти за три месяца;

курс евро вырос на 0,0118 BYN (+0,37%). За январь евро трижды переписывал исторический максимум;

курс российского рубля упал на 0,0413 BYN (−1,18%);

корзина валют подорожала всего на 0,03%.





Центробанк России

Сегодня российский рубль укрепляется к доллару и евро на торгах в Москве. К 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился на 75 копеек до 75,5053 RUB/USD и оставил максимум задва месяца.





Аналогичный курс евро просел сразу на 83 копейки до 91,47 RUB/EUR и покинул максимум почти за три месяца.





Итоги недели 25-29 января на валютном рынке России

Российский рубль завершил неделю существенным ослаблением к доллару и евро:





курс доллара +1,8912 RUB (+2,54%);

курс евро +1,8876 RUB (+2,09%).

Итоги января 2021 на валютном рынке России

Российский рубль значительно девальвировался к доллару по итогам первого месяца 2021 года. Евро подорожал в меньшей степени:





курс доллара +2,3770 RUB (+3,22%);

курс евро +1,5031 RUB (+1,66%).