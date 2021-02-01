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Прокурор потребовал для Павла Спирина 4,5 года лишения свободы

01.02.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Приговор будет оглашен 5 февраля.

Прокурор потребовал для Павла Спирина 4,5 года лишения свободы
Государственный обвинитель попросил суд наказать политзаключенного Павла Спирина 4 с половиной годами заключения в колонии общего режима, передает Свабода.

В Минском городском суде продолжается процесс над 36-летним блогером Павлом Спириным. Его обвиняют по части 1 статьи 130 Уголовного кодекса за»умышленные действия, направленные на разжигание социальной вражды по признаку социальной принадлежности".

Ему предъявлено обвинение по двум видеоблогам на ютубе. Это фильм "Грань" о наркоторговле в Беларуси. Фильм был занесен в список экстремистских материалов.

А также блог "Ужасная тайна генпрокурора Беларуси. Карт-бланш на садизм" о событиях 9 августа и насилии омоновцев против мирных демонстрантов.

Павла Спирина держат в клетке, под охраной шести сотрудников милиции.

В начале процесса блогер отказался от адвоката. 

Рассматривает дело судья Дина Кучук.
 
 
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