Прокурор потребовал для Павла Спирина 4,5 года лишения свободы

Свабода. Государственный обвинитель попросил суд наказать политзаключенного Павла Спирина 4 с половиной годами заключения в колонии общего режима, передает





В Минском городском суде продолжается процесс над 36-летним блогером Павлом Спириным. Его обвиняют по части 1 статьи 130 Уголовного кодекса за»умышленные действия, направленные на разжигание социальной вражды по признаку социальной принадлежности".





Ему предъявлено обвинение по двум видеоблогам на ютубе. Это фильм "Грань" о наркоторговле в Беларуси. Фильм был занесен в список экстремистских материалов.





А также блог "Ужасная тайна генпрокурора Беларуси. Карт-бланш на садизм" о событиях 9 августа и насилии омоновцев против мирных демонстрантов.





Павла Спирина держат в клетке, под охраной шести сотрудников милиции.





В начале процесса блогер отказался от адвоката.





Рассматривает дело судья Дина Кучук.



