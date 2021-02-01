удалось узнать об убийстве художника Романа Бондаренко. Сегодня, 1 февраля, появилась новая информация . На прошлой неделе BYPOL сообщила о том, что следователям инициативыоб убийстве художника Романа Бондаренко. Сегодня, 1 февраля, появилась





Напомним, со дня смерти Романа прошло уже 2,5 месяца, а его родным так ничего и не сообщили.





«Наши источники сообщили, что пропавшая экспертиза до сих пор не найдена, что является единственной причиной затягивания сроков проведения проверки, – сообщает BYPOL. – При проведении экспертизы эксперты проявили принципиальность и в заключении указали правдивые сведения о механизме причинения телесных повреждений и причинах смерти Роман Бондаренко, что, естественно, не устраивает Генеральную прокуратуру, проводящую проверку.





На высшем уровне принято решение о том, что необходимо привлечь более лояльных экспертов, которые будут готовы изменить результаты экспертизы, что и было сделано.





По результатам экспертизы один экземпляр направляется лицу, назначившему экспертизу, второй – остается у лица, ее проводившего. В данном случае пропал экземпляр, который направляется инициатору экспертизы.





Казалось бы, что тут такого? Все экспертизы изначально оформляются в электронном варианте, можно распечатать новую, заново подписать и отправить куда надо.





Однако в связи с пропажей подписанного и зарегистрированного в установленном порядке заключения эксперта подменить результаты невозможно, так как в любой момент может «всплыть» первоначальный экземпляр».