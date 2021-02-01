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Погода в СНГ: на юге Казахстана зацвели подснежники, в Беларуси холодно и скользко

01.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Суровый характер покажет зима жителям Москвы. Морозы под минус 20 ночью и до минус 15 днем придут после четверга. Ну а пока в столице России минус два. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Гололед, туман и ветер. Большая часть Казахстана находится под влиянием антициклона. В Нур-Султане снег и до минус восьми. А жители юга республики в первый день февраля почувствовали дыхание весны. В Алматы плюс семь. На градус теплее в Туркестанской области. Там зацвели подснежники. Краснокнижные цветы распустились в предгорье Ленгера. Они устойчивы к перепадам температур и способны выдержать десятиградусные морозы. Цветение в феврале ботаники считают редким явлением.

Беларусь

Морозы и гололед – такой будет погода в первый день февраля в Минске. Днем до минус семи. Осадков не ожидается. Ночью в некоторых областях столбики термометров опустятся до минус 16. На дорогах скользко. Медики советуют жителям страны теплее одеваться и выбирать подходящую обувь. С начала года почти 300 жителей обратились к врачам из-за переохлаждения и падений на льду.

Кыргызстан

В Бишкеке воздух прогреется до плюс трех. Всю первую неделю февраля в республике будет тепло и солнечно. Отсутствие облаков позволило российскому космонавту Олегу Артемьеву сделать снимок зимнего Иссык-Куля с МКС. Фото разлетелось по интернету и собрало множество восторженных отзывов. Иссык-Куль, или, как его называют кыргызстанцы, Голубая жемчужина, входит в тридцатку крупнейших по площади озер мира.

Таджикистан

«Весна идет, весне дорогу!» – про погоду в Таджикистане можно рассказать строчками известной песни. В Душанбе до плюс 14, в областях временами дожди с грозами. Без осадков только на юге, в Хатлонской области. Там столбики термометров поднимутся до плюс 19. Аграрии республики начали сажать деревья – как фруктовые, так и декоративные.

Армения

Много снега зимой – гарантия того, что летом у фермеров не будет проблем с поливом. Если водоемы не достаточно заполняются осадками, то властям приходится разрешать брать воду из озера Севан. А это негативно сказывается на экосистеме. Минувшие выходные были снежными, а вот с понедельника в Ереване установилась сухая погода. Воздух днем прогреется до плюс восьми.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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